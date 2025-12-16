El PP pide al Gobierno que derogue la "fracasada" ley de Vivienda tras el "varapalo" que dará Bruselas

El Partido Popular ha visto refozarda su posición contraria a la "fracasada" ley de Vivienda impulsada por el Gobierno con el Plan Europeo de Vivienda, que se presenta hoy en Bruselas.

Fuentes del PP apuntan que el Plan Europeo de Vivienda supone una "formal reprobación" a la gestión que está realizando el Gobierno de Sánchez en esta materia, "ya considerada por los españoles como su principal problema". Y aseguran que la UE "se alinea con el PP y sus comunidades autónomas de no intervenir y topar los precios de alquiler de viviendas, por ineficaces y contraproducentes".

Para el partido que preside Alberto Núñez Feijóo, el balance de gestión del Gobierno es "desolador" con un Ministerio de Vivienda que ha dejado "sin ejecutar el 68% de su presupuesto, la renuncia de 4.000 millones de préstamos de la UE para vivienda social y alquiler asequible y la creación de una empresa pública inservible, Casa47, que cuesta a los ciudadanos 16.000 millones".

Es más, apuntan a que en "los siete años que lleva Sánchez en Moncloa solo han servido para hundir la oferta de vivienda y disparar los precios, que han subido más de un 50%; la okupación ha crecido en un 54,7% y el propio Banco de España calcula un déficit de 700.000 casas en nuestro país".

Así las cosas, desde el Partido Popular señalan que "los planes de Vivienda de la UE y del PP coinciden en sus ejes fundamentales: acelerar la construcción de viviendas, simplificar la regulación, destinar fondos a la vivienda asequible y tomar decisiones basadas en análisis y datos, no en ideología y con fines propagandísticos, como hace el Gobierno de Sánchez".

Aprovechan esa consonacia, según promociona el PP, para recordar que "la medida estrella de la Ley de Vivienda del Ejecutivo, la intervención del mercado y el control de los alquileres, ha sido rechazada frontalmente en el plan comunitario, ya que, en vez de solucionar el problema, lo agrava".

Por ello, en el PP pregunta al Gobierno "si después de este varapalo de Bruselas va a derogar su fracasada Ley de Vivienda".

Según el PP, "el Plan europeo incluye expresamente una 'nueva categoría de vivienda asequible' para que se beneficien de ayudas estatales de la UE, en un claro respaldo a las propuestas efectuadas por el PP para recuperar el modelo de éxito de la antigua VPO como Vivienda Asequible, especialmente para las clases medias".

Para el PP, el proyecto comunitario aboga por tomar decisiones en coordinación con los distintos territorios mientras que "el Gobierno de Sánchez se empeña en imponer y chantajear a comunidades autónomas y ayuntamientos, sin respetar el principio de subsidiaridad".

En conclusión, desde la dirección popular recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siempre recurre a esparcir propaganda de vivienda, vacía de soluciones, cuando peor le van las cosas. Primero prometió 40.000, luego 50.000, hasta llegar a las 184.000 viviendas públicas que nadie sabe dónde están".

Precisamente, Alberto Núñez Feijóo, a través de X, pone el foco en el "doble varapalo" que, a su juicio, da Bruselas a Sánchez. porque, por un lado, "flexibiliza objetivos climáticos" y, por otro, "apuesta por bajar los impuestos a la vivienda Europa gira hacia la competitividad de los sectores productivos y la prosperidad de las clases medias". Así concluye que "España no merece un Gobierno en dirección contraria" y que "el cambio que ya vive Europa llegará a España de la mano del Partido Popular".

Suscríbete para seguir leyendo