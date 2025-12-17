Caso Koldo
El juez Moreno abre pieza separada secreta con los pagos en metálico aportados por el PSOE
El partido había solicitado al magistrado que cuidara la reserva de los datos
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico que realizó entre 2017 y 2024 a cargos, trabajadores y simpatizantes, en el contexto del caso Koldo. El magistrado, que decreta la reserva de las actuaciones durante un mes, que puede prorrogable ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga”.
El magistrado ha dictado dos providencias, una para acordar la apertura de la pieza y otra para para dar traslado a la fiscalía de su contenido, así como un auto para declarar secretos los datos aportados por el PSOE, que había solicitado su reserva, lo que motivó que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le dejara vía libre para aportarlos como considerara más conveniente, sin necesidad de utilizar la vía telemática. No obstante, se reservaba la decisión sobre el secreto hasta tenerlos en su poder.
Finalmente el juez Moreno ha acordado el secreto por un mes dada la especial naturaleza del delito que se investiga, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, así como el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el PSOE.
El juez recuerda que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”.
