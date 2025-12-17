Cerdán pasa al ataque en el Senado y llama "especulación" a la causa en el Supremo: "No pertenezco a ninguna trama corrupta"

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha pasado al ataque durante su comparecencia este miércoles en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, calificando de "especulaciones judiciales imaginativas" la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo, para añadir que es "propia de la Inquisición". "No pertenezco a ninguna trama corrupta" ha asegurado, tras negarse a responder a ninguna pregunta concreta relacionada con la causa que le ha mantenido durante cinco meses en prisión preventiva ni tampoco sobre su relación con la llamada "fontanera" del PSOE Leire Díez

Cerdán llegó en taxi y acompañado de su abogado al Senado poco después de las 9.40 horas de este miércoles para acudir a la comisión, casi un mes después de salir de prisión y de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de "mordidas" a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Entró tran pronto en la sala que tuvo que permanecer varios minutos esperando a la llegada de los miembros de la comisión. Con rostro serio, tranquilo, el exsecretario de Organización del PSOE aguardó de pie a que se iniciase la comparecencia, en la que ha sido especialmente rotundo al afirmar que no tiene nada que ver con la empresa Servinabar, que según la investigación le pertenece en un 45 por ciento. La aparición de este contrato --nunca elevado a público--en el domicilio de su amigo y empresario Antxon Alonso ha sido el detonante para situarle en la presunta operativa de cobro de comisiones irregulares como las que se habrían adjudicado irregularmente a Acciona.

Bronco y a la defensiva

"No es mía Servinabar, por más que lo repita, lo repita y lo repita", señaló a las preguntas que la realizó la primera de las senadoras en intervenir, María del Mar Caballero, con quien mantuvo un bronco intercambio de afirmaciones que el que fuera número 3 del PSOE abordó a la defensiva. "Mejor solo que mal acompañado" señaló Cerdán cuando se le reprochó que ya no estaba tan arropado por el partido como cuando acudió por primera vez a esta comisión en abril de 2004.

"¿Cree que su partido le ha abandonado?", le insistió Caballero, a lo que el compareciente respondió: "No necesito el apoyo de nadie, ni lo he pedido". Más adelante, ante el mismo reproche expresado por el diputado del PP Gerardo Camps, reconoció: "Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta nadie". Durante el turno de Camps, y ante la negativa del compareciente a responder a una pregunta directa sobre los hechos que se le imputan en el Supremo, el presidente de la comisión se vio obligado a suspender la sesión durante un minuto para que Cerdán pudiera "reflexionar" sobre los hechos por los que era preguntado.

Santos Cerdán en el Senado. / Fernando Sánchez - Europa Press

La misma actitud adoptó cuando fue interrogado por Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, al que inquirió sobre una reunión entre "lo más granado de la Guardia Civil" y representantes de Vox como el diputado Javier Ortega Smith celebrada en abril de 2001 en Toledo. "A partir de aquella reunión empezó todo", según Cerdán, que aludió varias veces durante su intervención a la construcción de un relato falso contra él sin prueba alguna y que no deja de repetirse. "¿Cómo se atreve? Aquí interrogo yo", le respondió el senador, que le afeo su actitud "retadora e insolente".

Manipulación de audios

Durante su intervención inicial, y utilizando un tono firme que mantuvo a lo largo de su intervención, Cerdán realizó un relato muy pegado a la estrategia de defensa que siguen sus abogados ante el instructor de la causa en el Supremo --nulidad inicial por haber sido investigado siendo aún diputado y "montaje" con los audios incautados a Koldo García-- y ha lamentado que nadie esté buscando la verdad.

"Se ha generado un titular diario sobre la empresa de Cerdán, el socio de Cerdán y la obras de Cerdán con total ausencia de rigor", añadió para subrayar que se ataca la presunción de inocencia para "lapidarle" en la plaza publica con "especulaciones judiciales imaginativas y audios que se va demostrando que son falsos". Sobre esta última alusión, recordó que los peritos de la Guardia Civil no pudieron descartar en el Supremo que las grabaciones aportadas a la causa pudieran haber sido manipuladas con IA.

"Reproche ético" del PSOE

El senador socialista Alfonso Gil ha realizado a Cerdán un "reproche ético", porque a tenor de todo lo que se está conociendo "hay situaciones que un militante o votante socialista no entiende", por lo que por lo menos se les debe "una explicación". Incluso a este comentario ha respondido Cerdán, agradeciéndole que hubiera aludido a su presunción de inocencia por señalar que deberá defenderse en fase judicial . "Me pregunto si está en condiciones de hacerme un reproche", añadió.

Especialmente duro fue el senador popular Gerardo Camps, que preguntó a Cerdán si en realidad está protegiendo "algo más oscuro que no puede permitirse que salga a la luz" y que pueda alcanzar "la cúspide del sistema". A juicio del parlamentario, "Navarra no fue una anécdota sino laboratorio donde empezaron a mezclarse política, empresas y favores", para pasar a pedir cuentas al exdirigente socialista por la reunión con Otegi al que le llevó conduciendo el propio Koldo.

A preguntas de Camps, Cerdán también afirmó que nunca intervino de la adjudicación de los túneles de Belate en Navarra, y que la única reunión que mantuvo al respecto fue cuando acompañó al consejero al Ministerio para tratar de obtener subvenciones. Sobre los 30.000 euros que se le dieron en efectivo, dijo que obedecían a gastos adelantados, y no recibió dinero por este sistema después de que todos se realizaran mediante transferencia a partir de 2021Cerdán insistióóó en remitirse a lo ya dicho en el Supremo al ser preguntado sobre su interés en colocar a determinadas personas en empresas públicas o a los gastos atribuidos a su esposa.

En otro momento de este interrogatorio, preguntado sobre su presencia en Marruecos junto a la delegación del ministerio de Transportes enmarcada en la negociación de una obra para Acciona, Cerdán reveló un dato hasta ahora desconocido, que acudió allí "para negociar con el partido socialista" del país norteafricano. Ha añadido que José Luis Ábalos, además de ser el ministro, era su secretario de Organización.

Sombra de 'lawfare'

El tono de la comisión ha cambiado totalmente con la intervención del senador de Pedro Manuel Sanginés, del Grupo Parlamentario Plural, que insistió en las alusiones de Cerdán a la manipulación de los audios y ha intentado que Cerdán califique al juez del Supremo que le está investigando, lo que el compareciente evitó hacer. Este senador y el de ERC Joan Queralt reconocieron la labor política de Cerdán que habían reprochado los anteriores senadores aludiendo a su reunión con el líder de Bildu Arnaldo Otegi para negociar la legislatura. En el caso de Queralt, la cuestión es que Cerdán ha respondido pensando que su sacrificio merecía recompensa y se la iba a "cobrar", según dijo, aludiendo al contrato de cesión de acciones de Servinabar que le implica en este asunto.

La senadora de UPN María del Mar Caballero / EP

La sombra de la existencia de' lawfare' en el caso Cerdán planeó durante la intervención del diputado de Junts Eduard Pujol, que se refirió a acciones de la Guardia Civil contra su partido. "¿Usted la ha liado parda?", le preguntó, a lo que el exdirigente socialista respondió: "Yo no", para insistir después en su inocencia. En esta parte del interrogatorio también afirmó que durante los últimos siete años (que son los que él conoce) "el partido socialista no se ha financiado irregularmente".

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se somete al interrogatorio de los senadores por segunda vez. Lo hace además después de que un juzgado de Madrid haya abierto causa contra el por "faltar a la verdad" en su primera comparecencia con respecto a su relación con Koldo García, el que fuera hombre para todo del ex minexministroLuis Ábalos. Ambos permanecen en prisión preventiva y a la espera de juicio por orden del Supremo.

Suscríbete para seguir leyendo