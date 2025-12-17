La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficientes" los indicios contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón para poder juzgarle por la denuncia que la actriz Elisa Mouliaá interpuso en su contra por supuesto abuso sexual. El ministerio público solicita al juez que dicte auto de sobreseimiento provisional y archive el procedimiento.

El ministerio público, además, ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Iñigo Errejón frente al auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, equivalente al de procesamiento en los sumarios.

En opinión del fiscal, el auto, aun cuando resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, los que incluye "resultan insuficientes como para formular escrito de acusación", lo que supone que, en un segundo escrito hayan solicitado "el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones".

La fiscalía basa su petición de sobreseimiento de las actuaciones contra Iñigo Errejón por la pregunta comisión de un delito de abuso sexual, "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito".

"Si bien la denunciante ha manifestado que se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló" y le da "plena veracidad" a su declaración, "entendemos que lo que no ha quedado acreditado es que el denunciado fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante, que la relación no fuera deseada y aceptada por la misma, y cuando esta expresamente así se lo expuso, lo que ocurrió en dos ocasiones y hasta en dos ocasiones y en dos momentos distintos, cesó en su acción", afirma el escrito.

