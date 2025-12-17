Comunidad Valenciana
Llorca y Sánchez pactan una Comisión Mixta para la dana más de un año después
El jefe del Consell logra el "compromiso firme" del presidente del Gobierno pero aclara que "no es un éxito"
Mateo L. Belarte
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles desde La Moncloa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con él a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana formada por el Ejecutivo central, la Generalitat, los pueblos afectados y probablemente la Diputación de Valencia.
Así lo ha adelantado Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este miércoles con Sánchez tras ser elegido como presidente de la Generalitat hace apenas unas semanas.
"Yo solo llevo quince días en el cargo aproximadamente y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta", ha proclamado Pérez Llorca.
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)