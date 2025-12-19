Un juez incoa diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista

El juez de Madrid Luis María Prieto ha incoado diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un posible delito de lesiones por imprudencia en relación con los incidentes ocurridos en las manifestaciones pro palestinas durante la última etapa de la Vuelta a España el pasado septiembre y que provocaron la suspensión de la carrera, han informado a EL PERIÓDICO en fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid actúa tras una denuncia presentada por Manos Limpias a mediados del pasado mes de septiembre, a raíz de lo que esta organización consideró el fracaso del dispositivo policial organizado por la Delegación del Gobierno. El anuncio de estas diligencias coincide con el archivo esta semana de la imputación que pesaba contra Martín Aguirre por malversación en el caso Begoña Gómez.

La denuncia presentada suma a las lesiones los delitos de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, así como prevaricación administrativa. Señala que el dispositivo policial que se montó para el evento deportivo "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente" y las órdenes dadas a los agentes estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes" pro palestinos.

"En definitiva, los antidisturbios aseguran que se les mandó al operativo con las manos atadas. Sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia, y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de 'kale borroka' (terrorismo callejero)", agregaba el escrito que ha dado lugar a la incoación de diligencias. Se produjeron dos detenciones y 25 policías resultaron heridos, según los denunciantes, que piden que se les cite a declarar para que testifiquen sobre lo ocurrido.

