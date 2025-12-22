Abascal avisa a Guardiola: “los votantes de VOX no van a ser invisibilizados ni traicionados"

Santiago Abascal reiteró este lunes el mensaje que Vox está lanzando desde que anoche se conocieran los resultados electorales en Extremadura. “Los votantes de Vox no van a ser invisibilizados ni traicionados". Y, en la comparecencia que hizo desde la sede nacional del partido, tras la reunión del Comité de Acción Electoral, apuntó que el PP convocó las elecciones con el objetivo de no depender de su formación pero que “los extremeños hablaron con claridad y han dicho que quieren más del doble de VOX”. Por ello, concluyó, “la pelota está en el tejado de Guardiola”.

Después de lo vivido la noche electoral, en la que Vox no respetó la norma no escrita de que el último en comparecer es el vencedor de las elecciones y fueron los últimos en hablar públicamente, Abascal aseguró que tras los resultados electorales en Extremadura que la presidenta del PP, María Guardiola, “no es felicitable”, al haber perdido votos y convocado unas elecciones “para no depender de VOX”. “Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido votos”, señaló, insistiendo en que el resultado deja una realidad clara: “los votos de VOX deben contar” y “no van a ser ni invisibilizados ni traicionados”, remachó.

El partido de Abascal está esperando que María Guardiola “mueva ficha” porque “la pelota está en su tejado” y no sabe si “en el tejado de Feijóo", tras las elecciones en las que se quedó lejos de conseguir la mayoría absoluta, y en las que Óscar Fernández, quien fue “vituperado y ridiculizado hasta límites bastante ofensivos” porque era “desconocido”, pero hizo una “gran campaña, ha recorrido toda Extremadura”. "Esta gran victoria", dijo en referencia a los resultados de su partido, se deben "a su esfuerzo y a su credibilidad”, señaló Abascal, según apunta Servimedia.

El líder de Vox, que es el que marcará la pauta de la negociación, no despejó qué hará su partido ante los contactos que ahora se abre. Preguntado sobre qué va a exigir su partido para apoyar un gobierno de Guardiola y si pedirá volver a entrar en el Ejecutivo, Abascal no quiso “adelantar acontecimientos”, ya que es el PP el que tiene que decidir “si pacta con los socialistas o si obtiene la abstención, si pacta con Podemos” o si “decide pactar con Vox”.

“Nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos”, explicó, apuntando que tras estas elecciones se abre una “nueva fase”, ha habido unos nuevos comicios y Vox “ha multiplicado por dos su representación, incluso más”. “No estamos cerrados a ninguna posibilidad”, matizó.

Mensajes a Guardiola

Es más, incluso habló de la opción de Irene de Miguel porque si no quiere pactar con el PSOE, pero el PP y Guardiola quieren seguir “demonizando a los hombres con políticas de feminismo extremo al feminismo de Irene Montero, las puede pactar con Podemos, también tiene mayoría” para “poder obtener una investidura y conformar una mayoría”.

En un continuo enfrentamiento con las posiciones que, a juicio de Abascal, defiende María Guardiola, el presidente de Vox indició que si el PP “reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, ahí está Vox, que es la fuerza que más crece en estas elecciones”. Lo que no se puede hacer si alguien quiere un acuerdo con su partido, avisó a Guardiola, es “llamar 'señoros' a los representantes públicos de los votantes de Vox” y “no llamárselo nunca a Pedro Sánchez”.

Asimismo, Abascal lamentó que durante la campaña electoral “lo que hemos visto es al PP demasiado cerca del PSOE” y “una guerra sucia contra Vox permanente, desde Ferraz y desde Génova. A su juicio, los populares deben elegir, tiene “3 opciones de pacto, tiene mayoría con las tres opciones” y ya “ha pactado con esos tres partidos”.

Sin despejar detalles sobre las pretensiones de Vox para esta negociación que ahora se abre, Abascal sí lanzó algunos mensajes como que a lo “único” a lo que Vox está “cerrado” es a que “no se produzca el cambio en Extremadura” y a que los votos y los votantes de su partido “no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados”. Ese es “nuestro límite", dijo, "pero no vamos a adelantar ninguna posición y vamos a esperar cuál es la decisión de pactos del PP”.

No obstante, a la pregunta de si Vox pedirá entrar en el Gobierno -como ya hicieron en la negociación de 2023 aunque luego se salieron-, incidió en que “no está descartada ninguna hipótesis ni ninguna de las opciones”. “Todas las fórmulas están abiertas, no estamos exigiendo nada, estamos simplemente esperando a que Guardiola mueva ficha y tome una decisión, la pelota está en su tejado, no en el nuestro”, remachó.

