La Audiencia corrige al juez Peinado sobre los correos de Begoña Gómez y le obliga a motivar su petición

La Audiencia Provincial de Madrid respalda que el juez Peinado siga indagando en la presunta malversación cometida por la esposa del presidente del Gobierno al hacer uso privado de su asistente en Moncloa para la gestión de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, pero vuelve a corregir su forma de instruir. En esta ocasión validan que se acceda a todos los correos de Begoña Gómez desde la dirección que le asignó Presidencia del Gobierno desde julio de 2018 hasta la actualidad, pero revocan la orden dada a tal efecto por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 "a fin de que se proceda a dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna, en su caso".

Los magistrados recuerdan al juez Peinado que "la resolución, por utilizar la forma de providencia, no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos por la ley, lo que viene a dar la razón a los recurrentes, que resulta una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”.

En respuesta a un recurso de la Fiscalía de Madrid, la Audiencia Provincial incide en que es el juez el que debe ponderar los derechos en juego y justificar que la prueba es pertinente y necesaria, si bien agregan que "ello implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios, sobre la intervención de los investigados y sobre la necesidad de la medida". Todas estas decisiones corresponden exclusivamente al juez del caso, que debe ponderar "los intereses en juego, mediante un juicio acerca de la proporcionalidad y necesidad de la medida, el cual deberá expresarse en una resolución judicial motivada”.

Así, según la Audiencia Provincial, “no bastan afirmaciones apodícticas de sospecha", pues el juez del caso debe valorar "la gravedad y naturaleza de los delitos que se pretende investigar y la necesidad de la injerencia en un derecho fundamental", como es el acceso a los correos de la esposa de Pedro Sánchez durante un espacio de tiempo tan prolongado.

Archivo - La directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid, Begoña Gómez, interviene durante la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (Espa / Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

Concretamente, Peinado reclamó al Gobierno que le informara de si la esposa de Pedro Sánchez tiene alguna dirección de 'email' oficial y a petición de las acusaciones populares, considerar "útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada".

Hace unos días, Peinado recibió en una memoria USB documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025, desde la cuenta corporativa asignada a Gómez, y remitió dicha información a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elaborara un informe al respecto. La Audiencia Provincial advierte en este punto que "la suficiencia de los indicios para alcanzar la probabilidad que justifica las escuchas es valoración que corresponde al Juez de Instrucción: no puede descansar exclusivamente en los agentes policiales".

¿Expertos en protocolo?

Por otra parte, la defensa de la asistente en Moncloa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que rectifique el "error material" que incluyó en el auto en el que avala la investigación por un delito de malversación que el juez Juan Carlos Peinado le imputa tanto a ella como a la esposa del presidente del Gobierno, consistente en afirmar que sería la primera vez que este cargo no recae en un funcionario "experto en protocolo", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El abogado de Cristina Álvarez señala que, muy al contrario, "la realidad es que todos los asistentes de todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno de la democracia han recaído sobre personas de la máxima confianza de cada esposa de cada presidente, y nunca en expertos en protocolo", y por ello este dato no puede ser "el primer indicio que sustente el delito de malversación", tal y como afirmaban los magistrados en su auto.

Otros asistentes

El abogado José María de Pablo incluye ejemplo y argumenta que Elvira Fernández, esposa del expresidente Mariano Rajoy, "tuvo como asistente personal al hoy diputado Jaime de los Santos, licenciado en historia del Arte sin formación ni conocimientos en protocolo , pero de la máxima confianza de la esposa del anterior jefe del Ejecutivo". Alude igualmente a Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, que contó como asistentes a Enma Celia Muñoz y Ana María Pérez Santamaría, "personas de la máxima confianza de doña Sonsoles (una de ellas, amiga íntima suya de León), ambas sin formación ni conocimientos en protocolo".

Igualmente, apunta en su escrito que la esposa de José María Aznar, Ana Botella, tuvo como asistente a Cristina Alonso "profesora de EGB (Educación General Básica) que al momento de su nombramiento carecía de formación ni conocimientos en protocolo"; mientras que Carmen Romero, siendo esposa de Felipe González contó con la asistencia de Lourdes Lorenzo "de la que no constan conocimientos ni formación en protocolo".

Suscríbete para seguir leyendo