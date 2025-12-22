El juez Pedraz impulsa el caso hidrocarburos y cita a los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto y a Aldama

El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso hidrocarburos, ha decidido mover ficha a raíz del informe que el entregó hace unas semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta que el comisionista Víctor de Aldama empleó un millón de euros para comprar voluntades políticas que permitieran a la empresa Villafuel lograr autorización para operar combustible. Ha fijado un calendario para finales de enero que incluye la citación como testigos de exaltos cargos de Reyes Maroto en Industria y de Teresa Ribera en Transición Ecológica, entre otros.

Según la UCO, Aldama pagó con dádivas al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Moncloa Koldo García para que estos influyeran en favor de los intereses de su socio, Claudio Rivas, en los ministerios de Comercio y Transición Ecológica y en la Dirección General de Política Energética.

Por ello, y a instancias de la propia Fiscalía Anticorrupción, entre los próximos 28 y 30 de enero ha citado en calidad de testigos al jefe de gabinete del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marc Isaac Pons y al responsable de la Dirección General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

Según el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, el informe de la UCO y lo ya instruido por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo permiten concluir que "las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021.

Apunta también a contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021". A ello habría que añadir que Aldama "mantuvo contactos con el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, concretamente el 12 de marzo de 2021".

Entre los nueve citados vuelve a estar Aldama, su socio Claudio Rivas, dueño de Villafuel, en calidad de investigados, así como las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, quienes presuntamente, a través de empresa Have Got Time, adquirieron en chalet de La Alcaidesa (Cádiz), "previamente elegido por el ministro" por 585.000 euros, simulando más tarde que se lo arrendaban con opción a compra.

Sobre esta operación en particular, el escrito del fiscal Anticorrupción Luis Pastor se remite a lo ya instruido contra Ábalos en la causa que ya ha sido concluida para juicio oral en el Tribunal Supremo para justificar la necesidad de comprobar ahora esas cuestiones en relación con los empresarios y otras personas no investigadas en el alto tribunal.

Pretende aclarar, mediante las nuevas citaciones, si en el marco de "estas labores de favorecimiento de los intereses" y " con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos", pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre Rivas y Carmen Pano, que estaban interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, "con don Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces doña María Reyes Maroto".

Entrevista organizada por Koldo

Agrega, basándose en los indicios encontrados hasta ese mola entrevista fue organizada por Koldo García siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama y se celebró el día 14 de enero de 2021 en el Ministerio de Industria. Allí, presentados por Koldo García, se reunieron con el jefe del gabinete de la ministra Claudio Rivas y María del Carmen Pano Sánchez persona de su máxima confianza, junto a dos técnicos de Villafuel. "Tras la reunión, quedó Claudio Rivas muy satisfecho y esperanzado en que las gestiones para la obtención de la licencia tras la que llevaba tiempo interesado iban por fin a dar su fruto", agrega el representante del Ministerio Público.

Destaca igualmente el fiscal que Ábalos abonó a Have Got Time tras alquilar el chalet el mes de julio de 2021, la cantidad de 7.500 euros --en concepto de renta del mes y fianza equivalente a dos mensualidades-- "disfrutando, sin embargo, del uso del inmueble hasta el mes de noviembre de ese mismo año". Después, no habiendo fructificado las gestiones para la obtención de la licencia de hidrocarburos" que Villafuel apetecía", la propiedad reclamó al entonces ministro en el mes de diciembre las rentas debidas y el contrato de arrendamiento se resolvió por acuerdo posterior de las partes.

El contratador de Koldo

La lista de convocados para el próximo mes de enero se cierra con Manuel Sallés, otro empresario vinculado a la trama de hidrocarburos que habría participado en las dádivas a la trama mediante la contratación del asesor ministerial por la mercantil Instalíbero District S.L., de la que sería administración.

Víctor de Aldama y Claudio Rivas / UCO de la Guardia Civil

Según la UCO dicha contratación, "bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios", consta acreditada desde el 27 de enero de 2022. El 3 de marzo de 2022, Koldo recibió en concepto de nómina 1.950 euros, y seis días después, 5.000 euros en concepto de adelanto.

Por otra parte, y tal y como informó este diario, Koldo García medió con el empresario Manuel Salles, imputado en el 'caso hidrocarburos', para que comprara a Ábalos un bajo en Valencia. Así consta en los mensajes intervenidos a Koldo que los agentes de la Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil han enviado al juzgado de instrucción número 5, que investiga la causa. El ´último citado es Álvaro Gallego García, igualmente citado como testigo y que fue apuntado por las Pano en el Supremo como la persona que hizo de chófer el día que hizo una de las entregas de efectivo a la sede del PSOE a Ferraz.

