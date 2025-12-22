Ponen en libertad al diputado detenido en la red del narcotúnel de Ceuta

La Audiencia Nacional ha puesto en libertad bajo fianza al diputado ceutí Mohamed Alí Duas, del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que estaba en prisión desde principios de febrero de este año tras ser detenido en la operación Hades, en la que se detectó un narcotúnel entre Ceuta y Marruecos.

El político local, también funcionario de Instituciones Penitenciarias, ha sido puesto en libertad bajo una fianza de 20.000 euros y se encuentra suspendido como funcionario a la espera de juicio, según ha adelantado el diario 'El Faro de Ceuta' y ha confirmado EFE por fuentes judiciales.

La Ciudad Autónoma todavía no se ha pronunciado sobre este caso ya que Mohamed Alí Duas sigue conservando el acta de diputado en la Asamblea de Ceuta como integrante de MDyC.

El Reglamento de la Asamblea ceutí señala que no se le puede retirar el acta hasta que no exista una sentencia judicial en firme condenatoria, por lo que sólo podría abandonar la Asamblea por una renuncia expresa, lo cual no se ha producido todavía desde su detención.

El pasado noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso del diputado ceutí encarcelado y acordó mantenerle en prisión preventiva, mientras que su hermano fue puesto en libertad bajo fianza en octubre tras haber presentado una serie de informes sobre su estado de salud.

Tanto al diputado ceutí como a su hermano se les considera que aportaban dinero y logística a los narcos.

El túnel fue descubierto el pasado 19 de febrero en la llamada operación Hades, que se ha saldado ya tres guardias civiles arrestados, el diputado ceutí Mohamed Alí Duas, su hermano y un sobrino, para el que, tras su detención, se dictó prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros.

La infraestructura, situada junto a la frontera marroquí, fue localizada por la Unidad de Subsuelo de la Guardia Civil y la misma, que está ubicada en una antigua marmolería que lleva al menos dos años cerrada, fue precintada el pasado 24 de febrero y su propietario sigue en paradero desconocido.

Los investigadores estiman que el túnel funcionó durante más de dos años como mínimo, sobre todo a raíz de la pandemia.

Con 12 metros de profundidad y al menos unos 50 metros de longitud, tiene varias galerías en territorio español y cuenta con unas medidas de 40 centímetros por ancho y 60 centímetros de alto, que varían en función de la zona.

El túnel se localizó en la tercera fase de la operación Hades, surgida de una querella de la Fiscalía Antidroga y dirigida por la jueza María Tardón y que suma ya 16 detenciones.