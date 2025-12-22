PI STUDIO

Vox se autoproclama ganador en Extremadura y recuerda que sus exigencias no van a cambiar

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que su partido ha sido el ganador "real" de las elecciones en Extremadura, donde ha duplicado su respaldo, quedando en tercer lugar, y ha dicho que sus exigencias siguen siendo "lo mismo que denfendíamos ayer". Más información