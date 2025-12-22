Vox se autoproclama ganador en Extremadura y recuerda que sus exigencias no van a cambiar
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que su partido ha sido el ganador "real" de las elecciones en Extremadura, donde ha duplicado su respaldo, quedando en tercer lugar, y ha dicho que sus exigencias siguen siendo "lo mismo que denfendíamos ayer". Más información
Últimos vídeos
LOTERÍA NAVIDAD 2025
Primer quinto premio: 23.112
LOTERÍA NAVIDAD 2025
¡79.432: El Gordo!
LOTERÍA NAVIDAD 2025