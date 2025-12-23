Podemos aprovecha la debilidad territorial de Sumar para excluirle de futuras coaliciones

Los resultados de las elecciones en Extremadura revuelven aún más el escenario a la izquierda del PSOE. El éxito de Unidas por Extremadura, la papeleta de Podemos, IU y Alianza Verde apoyada por Sumar, generó reacciones encontradas en los distintos partidos, entre quienes evitaron celebrar el hito o felicitar a los candidatos, y quienes llamaron a tomar nota y seguir el camino del entendimiento entre distintas fuerzas, ahora enfrentadas en Madrid. Lejos de vincular el buen resultado a la alianza entre varias fuerzas, Podemos lo atribuyó a su ruptura con el Gobierno y con el PSOE

Podemos no se permitió una concesión este lunes, asegurando que el escenario era "extremadamente grave" por el crecimiento de Vox y evitando calificar positivamente el resultado de Unidas por Extremadura, que aumentó cuatro puntos y pasó de 4 a 7 diputados. El caso extremeño supuso una excepción en la hoja de ruta de Podemos, que hasta entonces había rechazado entenderse con IU a menos que rompiera con el Gobierno y con Sumar. El pacto de Unidas por Extremadura, que llevaba funcionando dos legislaturas, salió adelante por el empeño de su candidata, Irene de Miguel, y supuso un caso particularísimo que volvió a aunar a IU y Podemos bajo una misma papeleta.

El pacto obligó a Podemos a reformular su política de alianzas, y su nueva condición para sellar acuerdos en las próximas citas electorales pasó a ser veto a Sumar. Un requisito que ahora justifica en la falta de arraigo territorial del partido del partido de Yolanda Díaz. El portavoz del partido, Pablo Fernández, defendió que el resultado extremeño se explicaba en que la candidatura "cuenta con partidos políticos de verdad y apegados al territorio", en una alusión velada a Movimiento Sumar, que apenas cuenta con estructura territorial y al que Podemos considera una "operación política" del PSOE.

La próxima parada electoral será en Aragón, donde hay convocado un adelanto electoral el 8 de febrero y donde el plazo para registrar coaliciones concluye este viernes. En este territorio, Podemos y Sumar han entablado conversaciones en paralelo con IU y con el partido regional CHA, para explorar la posibilidad de elaborar una candidatura conjunta. Se da la circunstancia de que Sumar no tiene dirección oficialmente creada, después de que la federación pidiera tiempo para organizarse y la asamblea se pospusiera a primavera. El adelanto electoral se precipitó sin que tuvieran estructura territorial.

En Sumar intentan distanciar el caso extremeño, donde renunciaron a ir en la coalición, con el de Aragón. En el primer caso, argumentan, la candidatura Unidas por Extremadura llevaba años en funcionamiento, por lo que priorizaron darle estabilidad a entrar ellos en la ecuación. En el caso de Aragón, en cambio, la política será distinta y buscarán estar en la coalición que pueda crearse y tener visibilidad en la candidatura.

El objetivo en Sumar es ir sentando precedentes de alianzas territoriales para ganar peso y preparar así el camino a las generales, a las que aspiran concurrir. En las siguientes citas electorales, Castilla y León -prevista para marzo- y Andalucía -junio-, Movimiento Sumar ya ha alcanzado preacuerdos con IU para ir juntos a los comicios.

"Izquierda no sumisa"

En la cúpula de Podemos, donde evitan celebrar en ningún caso los resultados o felicitar a sus candidatas, consideran que "la clave" del crecimiento de Unidas por Extremadura, no se explica en la unidad, sino que se debe a su papel de oposición al PSOE y a ser una "izquierda no sumisa al PSOE" y sin "vinculación" con el Gobierno ni con los socialistas.

"Representan una izquierda no sumisa al PSOE y una izquierda fuerte que se quiere poner en pie. Ese es el resultado de Extremadura y esa ha sido la causa por al que Unidas por Extremadura ha crecido", resumió el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

Aunque Podemos mantuvo la coalición extremeña con Izquierda Unida, que tiene un asiento en el Consejo de Ministros y está en el grupo parlamentario de Sumar, los morados aseguran que el éxito electoral se debe al hecho de que "no ha habido ningún elemento en campaña que haya defendido las políticas del Gobierno".

Algo que, consideran, es "la clave del futuro de la izquierda", según expresó el exdiputado y asesor de Podemos Tito Morano en la plataforma audiovisual de Pablo Iglesias, Canal Red. El dirigente atribuyó el resultado de la candidatura extremeña a que "es una fuerza que no se puede vincular con el PSOE ni con el Gobierno", una al considerar que "este Gobierno no moviliza ningún tipo de voto, nadie va a salir a defenderlo".

"A cuantos más kilómetros esté la izquierda del gobierno del PSOE más capacidad tendrá de que los votantes que están decepcionados con el PSOE se acerquen", continuó el dirigente.