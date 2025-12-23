Pilar Alegría renueva las listas del PSOE en Aragón y evita una revolución en plena crisis

El PSOE Aragón que lidera Pilar Alegría pondrá hoy caras al equipo que representará al socialismo en las papeletas de las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. Lo hará después de la Ejecutiva Regional y del Comité Regional y con la ratificación del Comité de Listas, que terminará de dibujar una propuesta con nutridos cambios en Zaragoza y Teruel y continuismo en Huesca, la federación más afín a Pedro Sánchez desde que el presidente del Gobierno se pusiera a los mandos del PSOE a nivel nacional.

Zaragoza es el territorio que más trabajo ha dado a los socialistas para representar a todas las sensibilidades del partido. Pilar Alegría será la cabeza de cartel y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón el próximo 8 de febrero, liderando un equipo que en Zaragoza ha tenido una importante transformación.

Entre las mujeres que contarán con puestos de salida vuelve a destacar la figura de Carmen Dueso, secretaria general de la agrupación Zaragoza-Centro de la capital aragonesa. Actual diputada autonómica, Dueso compartirá lista con una compañera del grupo parlamentario en esos puestos nobles: Beatriz Sánchez, hija del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ocupará uno de los primeros espacios.

La portavoz adjunta en La Aljafería, Leticia Soria, y otras mujeres de renombre en el socialismo zaragozano, como Teresa Ladrero (secretaria general del PSOEZaragoza, pero con cargos de relevancia ya asentados como vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea de los Caballeros) o Noelia Herrero (subdelegada delGobierno enZaragoza) siguen en las conversaciones para la confección de la lista definitiva.

Jesús Morales, alcalde de Quinto y portavoz del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, alcalde de Bujaraloz y diputado autonómico y vicesecretario general del partido, o Jorge Pastor, exsubdelegado del Gobierno y actual secretario general técnico de la Delegación delGobierno en Aragón, serán los hombres que ocupen los puestos más altos de la lista. Un hueco que también puede tener Óscar Galeano, diputado autonómico y portavoz de Hacienda en las Cortes, con peso orgánico en la capital.

Ladrero, Alegría, Guía y Sabés, en la presentación de la candidatura en La Zaida. / Jaime Galindo

Sabés lidera la lista en Huesca

La federación oscense cuenta en sus primeros puestos con rostros conocidos. Liderará la lista FernandoSabés, secretario general del PSOE Alto Aragón y portavoz en las Cortes desde la llegada de Pilar Alegría a la dirección del partido en la comunidad. Le seguirán pesos pesados en la federación y en el grupo parlamentario durante el último ejercicio.Los nombres de Lorena Canales, Marcel Iglesias, Iván Carpi o María Rodrigo ocuparán los puestos nobles de la lista, en la que la continuidad de los últimos años arroja pocos cambios, más allá del paso al lado de algunos veteranos, como Elisa Sancho o Álvaro Burrell, y la renovación del partido desde la base.

Renovación total en Teruel

En Teruel, la propuesta que aprobó ayer la Ejecutiva provincial y que hoy se elevará a los órganos autonómicos evidenciará el cambio de tendencia del socialismo en la provincia, con la renovación total de los puestos de salida. El secretario general, Rafael Guía, ocupará el primer puesto y estará acompañado, en el segundo, por su secretaria de Organización, María Ariño, alcaldesa de Más de las Matas. Pedro Polo, actual portavoz del PSOE en la DPT, dará el salto a la arena autonómica. La cuarta de la lista será Maricarmen Soler, ya en las Cortes de Aragón en la legislatura que se ha cortado abruptamente.

La renovación, que deja a un lado la etapa en la que el lambanismo dominaba el PSOE Teruel, deja en el aire la presencia de nombres que se han entendido con ambas tendencias, como Alba Sánchez, líder de Juventudes Socialistas y la mujer que sustituyó a Mayte Pérez cuando la histórica dirigente del PSOETeruel puso rumbo a la Cámara Alta, en calidad de senadora autonómica.

Antes de que los órganos autonómicos confirmen lo elegido por la militancia, se celebrarán también las Ejecutivas provinciales de Huesca y Zaragoza, por lo que la mañana de este martes puede servir para cerrar los últimos flecos y ajustar los puestos de salida en unas elecciones a las que los socialistas llegan mermados en las encuestas.

Por vez primera en muchos años, no habrá sustos conFerraz. La federación aragonesa era una de las que más pleiteaba con el equipo de Sánchez, con propuestas de listas que la dirección federal echaba hacia atrás o en las que producía muchos cambios. Aquellos tiempos, con Javier Lambán como secretario general del PSOE Aragón, quedaron atrás.Hoy, con Pilar Alegría al frente de la federación, se da por hecho que Ferraz verá con buenos ojos la propuesta de la aragonesa que ayer realizó el traspaso de su cartera del Ministerio de Educación, FP y Deportes.