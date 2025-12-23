Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de relación tirante con el partido, y le sustituirá la actual portavoz nacional de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.

A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, la formación de Abascal ha informado de la incorporación de Calvet a la Ejecutiva Nacional del partido. De manera muy escueta, tratando de no dar relevancia este cambio orgánico, Vox señala que esta sustituirá en el Comité Ejecutivo Nacional a Ortega Smith como "vocal número 12". Más allá de esta mención, el partido pone el acento en el perfil de Calvet como "uno de los rostros más conocidos de la lucha por la libertad frente al separatismo en Cataluña".

El partido de extrema derecha recalca que Calvet, actual portavoz de Juventud del partido, es jurista y que en su lucha en Catalunya "se ha enfrentado en numerosas ocasiones a los grupos radicales que actúan en las universidades catalanes". En su perfil de X, antes Twitter, la nueva dirigente ultra tiene fijado un mensaje en el que se puede leer "España por encima de todo", con fotos de una manifestación en la plaza de Cibeles en 2023. Además, Vox recuerda que Calvet fue expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha acabat!.

Mala relación

La relación entre Ortega Smith y Vox se ha deteriorado en los últimos meses, pero aún mantiene los cargos de diputado, portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, pero perdió la portavocía adjunta del Congreso a principios de noviembre.

No obstante, es una de las figuras más críticas contra su propio partido. La relación de Ortega Smith, uno de los fundadores del partido y que se desempeñó como vicepresidente y secretario general, con Vox se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona. Con la salida de esta en 2022, Abascal quitó a Ortega Smith la secretaría general y puso a Ignacio Garriga en su lugar.

En 2023, en una entrevista concedida a Europa Press, el entonces vicepresidente de Vox advirtió de que el partido "no puede convertirse en una agencia de colocación". La relación con la dirección de Vox terminó de torcerse tras conocerse informaciones que apuntaban a que se planteaba disputar el liderazgo de Vox a Santiago Abascal en la Asamblea de 2024.

Abascal lo relegó de la Vicepresidencia de Vox tras esa Asamblea de 2024, que lo ratificó como presidente de Vox durante otros cuatro años con más de un 90% de los apoyos, pero no lo sacó de la dirección de Vox, que es el paso que la Ejecutiva ha aprobado este martes. Ortega Smith compartía vicepresidencia con Jorge Buxadé y Reyes Romero, y los tres pasaron a ser vocales.

Un delantero que aún puede meter goles

Más recientemente Ortega Smith ha protagonizado episodios que han sido interpretados como provocaciones por la dirección de Vox. Asistió a la presentación del 'think tank' del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y alegó que "nadie podía molestarse porque fuera a abrazar a un amigo". Además, se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Vox restó importancia a estos dos sucesos, alegando que Ortega Smith acudió a ver a Espinosa de los Monteros "a título personal". De su lado, Abascal se negó a valorar la presencia del aún diputado en la parada militar del Día de la Hispanidad.

Cuando fue degradado en el Congreso, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta". Después, Abascal y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle el líder de Vox que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".

Valores jóvenes al alza

Calvet, jurista de formación, se ha convertido en uno de los valores emergentes de Vox y forma parte del relevo generacional por el que apuesta Santiago Abascal en la dirección nacional del partido. Junto a perfiles como Pepa Rodríguez de Millán, José María Figaredo o Carlos Hernández Quero, integra el grupo de dirigentes jóvenes que ha ido ganando peso orgánico tras la asamblea de 2024, cuando todos ellos fueron incorporados a la Ejecutiva.

La dirigente catalana es la diputada más joven del Parlament y desempeña un papel relevante en el engranaje interno del grupo parlamentario de Vox, aunque sin cargos orgánicos de primer nivel. Fue una de las principales apuestas del partido en las últimas elecciones catalanas y un fichaje especialmente valorado por la formación, que logró incorporarla a sus listas pese al interés previo del PP, que había tanteado su incorporación en más de una ocasión.

Criada en una familia independentista, la joven barcelonesa empezó a interesarse por la política activa durante su etapa universitaria, en 2019, un año marcado por la sentencia del procés. Ese mismo curso se sumó al movimiento estudiantil constitucionalista S’ha acabat y, dos años después, en 2021, fue elegida presidenta de la asociación. En las elecciones de 2024 dio el salto al Parlament tras aceptar la propuesta de Vox para formar parte de sus candidaturas.

En el seno del partido la consideran una apuesta de futuro y una figura llamada a conectar con el electorado joven que comparte sus postulados. Vox es una de las formaciones con mayor implantación entre los tramos de menor edad, especialmente entre los hombres, según los datos del último barómetro del CIS que sitúan a la formación de Abascal como la primera en intención directa de voto entre los españoles de 25 a 34 años. En el Parlament, Calvet suele centrar sus intervenciones en la crítica al feminismo, un concepto que el partido rechaza y que ella cuestiona de forma habitual desde la tribuna. También es una de las pocas diputadas que Vox lleva a las entrevistas en Catalunya cuando no lo hace el presidente del partido, Ignacio Garriga.