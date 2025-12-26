Feijóo avisa a Vox que no puede "desatender" el resultado de Extremadura: "Guardiola tiene más legitimidad que nunca"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que María Guardiola tiene "más legitimidad que nunca" para ser presidenta de Extremadura, tras el respaldo que ha obtenido el PP en las elecciones del 21 de diciembre y advierte a Vox de que el resultado "obliga a todos".

"Las urnas no son para burlarse del resultado de las mismas. No se le consulta a la gente para desatender lo que la gente vota", declara Feijóo al ser preguntado si el PP tiene pensando ya qué fórmula ofrecerá a Santiago Abascal y si podría cederle la Presidencia de la Asamblea de Extremadura.

En una entrevista en 'El Debate', Feijóo destaca que antes el PSOE tenía mayoría absoluta en Extremadura y ahora el PP le saca 18 puntos a los socialistas y 26 a Vox. Por eso, cree que hay que ser "proporcionales y respetuosos con los resultados".

"El PP tiene que ser humilde en la victoria, y el resto de los partidos tienen que ser consecuentes en la derrota. ¿Qué debemos intentar dentro de nuestro partido? Dar un Gobierno estable a Extremadura. Lo vamos a intentar", asevera.

Cree que repetir elecciones sería una falta de respeto a la gente

En cuanto a si comparte la opinión del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra de que el PSOE debería abstenerse para facilitar la investidura de Guardiola, Feijóo afirma que después de los resultados de los comicios del 21 de diciembre la candidata del PP "tiene más legitimidad para ser presidenta que nunca".

"Cuando un partido es capaz de tener más votos que el segundo y el tercero en unas elecciones, es evidente que le corresponde gobernar. ¿Qué es lo que va a hacer el PSOE? Lo ignoro", manifiesta, para agregar que "lo lógico" es que los partidos faciliten que quien ha ganado las elecciones asuma la Presidencia de la comunidad autónoma aunque "la lógica sanchista es la falta de lógica democrática".

Al ser preguntado si descarta una repetición electoral, Feijóo ha señalado que volver a las urnas "sería una falta de respeto a los electores". "Nosotros hubiésemos firmado por un 43 % de votos antes de la campaña electoral y por un fracaso estrepitoso del PSOE. El candidato de Sánchez ha dimitido o le han hecho dimitir", indica, para añadir que "hay un interés por minusvalorar un resultado histórico del PP en un bastión histórico del PSOE".

Pide a los socialistas del PSOE "facilitar" que haya elecciones

Feijóo admite que hay "una impaciencia" y "desasosiego" instalado en la sociedad pero cree que a él le corresponde "templar esa situación", ser "perseverante" y "devolver la centralidad a la política".

Sobre una posible moción de censura, asegura que no va a "engañar a la gente" porque le faltan votos y advierte de que "los socios han pasado de encubridores a cómplices". "Yo no pido a los socios de Sánchez que me nombren presidente del Gobierno. Les pido que faciliten que haya unas elecciones generales en España. Si eso es así, habrá moción de censura. Si no, no parece muy razonable hacerla para que Sánchez pueda interpretarla como una consolidación de su Presidencia. Esto sería, en mi opinión, malo para España", añade.

En cuanto a si cree que Pedro Sánchez puede acabar imputado, Feijóo asegura que "todo el entorno de Pedro Sánchez está acabando en la cárcel o delante de un tribunal en un banquillo" y destaca que no ha visto querellas "contra determinados testimonios", como por ejemplo el del comisionista Víctor de Aldama.

"Yo creo que Pedro Sánchez está en un supuesto de muchísimo riesgo de acabar algún día delante de un tribunal, respondiendo a las preguntas que le formule el tribunal", asegura, para subrayar que hay "una pieza separada, declarada secreta, de financiación irregular del PSOE" y una investigación sobre qué "qué responsabilidades puede tener el expresidente Zapatero".

En este punto, y después de que el PP haya anunciado que citará a Zapatero en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado, Feijóo señala que el PP tiene "la obligación política y moral de saber" si el expresidente "medió en el rescate de Plus Ultra" por "un valor de 53 millones de euros".

"Tenemos la obligación de saber si ha mediado o no y de saber qué hace el expresidente del Gobierno de nuestro país con una persona que a los pocos días fue detenido en un lugar de Patrimonio Nacional donde no hay cobertura y donde estaba dialogando y despachando con una persona que iba a ser detenida. Y tenemos la obligación de saber si el señor Zapatero es un lobista de algunos países muy poderosos del mundo", asegura.

Renovación del TC: "Es una trampa"

En cuanto a la renovación del Tribunal Constitucional, Feijóo asegura que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "sabe perfectamente que es una propuesta tramposa" porque el Reglamento y la normativa que regula el TC "exige pedir a todas las asambleas de las comunidades autónomas candidatos".

"En este momento hay dos asambleas disueltas, las de Extremadura y Aragón, y otras dos que se van a disolver, las de Castilla y León y Andalucía. Por tanto, no es posible cumplir el mandato para la renovación. Salvo que queramos hacer ilegalidades en las que, evidentemente, yo no estaré", advierte.

A su juicio, al Gobierno "le interesa mantener el TC como está" y "no le interesa renovarlo, sino tener apariencia de renovación". Es una trampa, no es posible renovar el TC en este momento. Y adicionalmente le digo que renovarlo con este Gobierno, salvo que renuncie a su control, es imposible.