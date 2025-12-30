El informe pericial del PSOE desvela que Salazar refrendó en 2017 los gastos reembolsados a Ábalos

El informe pericial encargado por el PSOE sobre los pagos en metálico a los exsecretarios de Organización del partido José Luis Ábalos y Santos Cerdán y al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García desvela que en 2017 el entonces secretario adjunto de Organización de los socialistas Francisco José Salazar Rodríguez fue el encargado de refrendar los gastos sometidos a reembolso de estos excargos, según especifica el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El peritaje, que ha sido elaborado por el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónona de Madrid (UAM) Félix Alberto Vega Borrego y por el profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la misma universidad César Martínez Sánchez, advierte de que "cada uno de los comprobantes de gasto estaba firmado, de forma manuscrita" por el que fuera hasta hace unos meses cargo del PSOE, "y quien en el año 2017 ostentaba, según se nos ha informado por parte del PSOE, el puesto de secretario adjunto de Organización", especifican los docentes.

Presunto acoso sexual

El nombre de Francisco Salazar saltó a la luz pública tras conocerse las denuncias que presentaron contra él varias trabajadoras del PSOE por presunto acoso sexual. Asesor de peso en el Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez, estaba llamado a ser de nuevo el adjunto a la Secretaría de Organización, pero la publicación de eldiario.es de varias denuncias de “acoso sexual y abuso de poder” por parte de subordinadas al dirigente en Moncloa frustró su nombramiento.

En las liquidaciones de 2017, "solo constan gastos de representación, por tratarse exclusivamente de gastos de restauración (“comidas” es, en concreto, el concepto que aparece en la hoja de liquidación)", prosiguen los docentes que resaltan la actuación del PSOE por custodiar, "a pesar de su antigüedad, tanto las hojas de liquidación como los comprobantes de gasto, que han sido entregados".

