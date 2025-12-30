Óscar López defiende que "no hay empate con la Gürtel" tras la auditoría del PSOE

Ni financiación irregular, "el gran sueño de la derecha", ni empate con la trama Gürtel del PP. Así de contundente se muestra Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, tras el informe de autidoría de las cuentas del PSOE publicado hoy.

"Por lo que yo he podido conocer, desde luego el informe demuestra que no ha habido financiación irregular en el caso del PSOE", ha apuntado en una entrevista en RNE el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid preguntado por el citado informe que sí demuestra algunos "gastos llamativos".

Pese a ello, el ministro ha incidido en que "no hay un caso de financiación irregular" en el PSOE, lo que sería el "gran sueño de la derecha", sino que no hay nada que se escape al control y los pagos se hicieron de forma regular. "¿Empatar con Gürtel? Pues no hay empate", ha aseverado.

López también ha defendido la "contundencia" con la que ha actuado su partido: "Ningún gobierno de la historia, ninguno antes, jamás, ninguno antes, repase la hemeroteca, actuó con tanta contundencia contra la corrupción. Nunca".

Al ser preguntado qué falló en la supervisión para que tramas como la de Koldo pudieran llegar a corromper ministerios, el ministro de Tranformación Digital ha admitido que "seguramente" tuvieron "algún fallo" y ha añadido que él es el primero que se indigna cuando sucede algún caso. No obstante, cree que lo importante aquí es ver cómo se actúa contra la corrupción y ha alardeado de que el Gobierno al que pertenece es "el Gobierno de la historia que más ha luchado contra la corrupción".

Otros "amparan y protegen" a corruptos

Según López, se puede demostrar con datos y empíricamente que este es el primer Ejecutivo que ha actuado con tan solo un informe de la UCO sin esperar a que haya una sentencia y ha puesto el ejemplo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que cesó en el cargo tras conocerse el citado informe de la Guardia Civil.

Sin embargo, ha apuntado que otros gobiernos "se dedicaron a amparar y proteger" a los corruptos y ha señalado al PP asegurando que aunque "da lecciones todos los días" cuando gobernaba "acusó a policías, jueces, fiscales, de estar montando un caso contra el PP".

En este contexto ha recordado casos como la Gürtel, en el que afirma que había una "corrupción sistémica" y un "modus operandi": "había que ir a Génova, la gente dejaba los billetes en Génova y a partir de ahí se daban instrucciones a todo el territorio sobre cómo actuar en contrataciones". Asegura que todo esto está acreditado en la sentencia aunque lamenta que no fueran capaces de demostrar que M. Rajoy fuera Mariano Rajoy.

En cuanto a los casos de acoso sexual que han estallado en el PSOE, el ministro dice que su partido "no es inmune" a lo que pasa en la sociedad y que lo importante, ha vuelto a reiterar, es cómo se actúe. Según él, en España hay un "machismo histórico atávico que hay que combatir" pero defiende que el PSOE ha actuado "el mismo día que se conoció la información, en el primer caso, y así ha sido en todo momento".

También se ha mostrado convencido de que el Partido Socialista, "con sus errores y con sus aciertos", está abriendo camino a la hora de "estandarizar un protocolo para que todas las víctimas sepan que lo importante es denunciar, y que se sientan seguras a la hora de denunciar".