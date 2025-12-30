Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe del PSOE

Estos son los "llamativos" gastos de Ábalos en París, Andorra, Bruselas y un pago de hotel a la exsuegra

El informe pericial de los socialistas considera extraordinario el pago de 332 euros por 'un menú' en la marisquería 'La Chalana' de Madrid

El documento considera "excesiva" una factura en un restaurante de Santander "por un importe de 193,28 euros" atribuido a un comensal, aunque sospecha que comieron tres personas

José Luis Ábalos, a la llegada al Tribunal Supremo.

José Luis Ábalos, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

MADRID

El informe elaborado por dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para el PSOE sobre los pagos en metálico de los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán y del exasesor Koldo García destaca la existencia de facturas que califican de "llamativas" por sus elevados importes o "por su localización". Este último es el caso de una factura de un hotel en París, según especifica el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En el documento, que consta de 108 páginas, se hace constar que entre las facturas abonadas en metálico por el PSOE aparece la de un restaurante en La Massana (Andorra), "cuya localización resulta particularmente llamativa", una consideración que los profesores universitarios extienden también a la existencia de facturas en las ciudades belgas de Bruselas y Brujas.

El juez cita a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García

Koldo García junto a su abogada Leticia de la Hoz / José Antonio Roca

Asimismo, sorprende a los redactores del informe pericial el gasto realizado por Ábalos y su equipo el día de Navidad de 2019 en un restaurante valenciano, en el que se abonaron nueve menús.

La exsuegra

El documento encargado por el PSOE señala la existencia de "una factura que parece ser de hotel a nombre de “María Inés Miñana García”, cuya relación con el PSOE se desconoce (algunos medios de comunicación apuntan a que pudiera ser, sin que podamos confirmarlo, la madre de una pareja sentimental del señor Ábalos); y un billete de avión a nombre de “José Luis Ábalos”, secretario de organización del PSOE en aquel momento".

En cuanto a los gastos "excesivos", los catedráticos explican que en un restaurante madrileño situado en la Calle de Ferraz (El Lagar), constan tres menús por importe de 289,50 euros. "Esta factura es particularmente alta (96,50 euros por comensal) y no se compadece con lo que en otras ocasiones se ha cobrado en ese mismo restaurante", apuntan.

Noticias relacionadas y más

Factura de La Chalana

Factura de La Chalana / EL PERIÓDICO

En Santander, consta una factura de un comensal "por un importe de 193,28 euros. A pesar de que figure un único comensal, los conceptos relacionados parecen apuntar a que en realidad había tres comensales ("hay tres raciones de pan y tres raciones de besugo)", resalta el informe que apunta otro gasto exagerado en la marisquería asturiana de Madrid La Chalana: "En la factura consta 'un menú' por un importe de 332 euros. Este gasto es extraordinario por presentar un coste individual muy alto, muy por encima de los gastos medios habituales. Asimismo, no se compadece con el coste por comensal de otras facturas del mismo restaurante".

