Los venezolanos se refugian en sus casas por temor a los paramilitares: "Se oyen disparos y circulan con el rostro oculto”

Tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la detención de Nicolás Maduro y el bombardeo de varios acuartelamientos venezolanos, los ciudadanos de este país sudamericano tratan de permanecer en sus casas el mayor tiempo posible por temor a la movilización de los colectivos paramilitares chavistas, que han salido armados a las calles. Y muchos de ellos se valen de motocicletas para conseguir una mayor rapidez en sus desplazamientos para amedrentar a la población de Caracas.

"Si bien el régimen ha convocado marchas para repudiar lo que califican como el secuestro de Nicolás Maduro, con discursos, música y bailes, los colectivos tomaron el lugar de la Policía, desaparecida durante el bombardeo, para disuadir a la población de salir a celebrarlo o manifestarse en contra del chavismo, con disparos y circulando en caravanas de motorizados con el rostro oculto", explica en conversación telefónica con EL PERIÓDICO un periodista venezolano, a quien identificaremos con el nombre simulado de Arturo H, por su seguridad.

Una persona sostiene un arma durante una marcha convocada por el chavismo este 4 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela). EEFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

Otro ciudadano también resalta el despliegue de estos grupos armados chavistas: "Sí han salido a las calles los colectivos, que son paramilitares armados que apoyan al Gobierno. El sábado hicieron caravanas por toda la ciudad fuertemente armados. Pero no se registraron hechos de violencia y manifestaciones en favor de lo sucedido", destaca.

"Vigilancia por la ciudad"

Por su parte una mujer, a quien llamaremos con el nombre simulado de Ana, también de la capital del país, confirma que la gente del Gobierno "sacó a las calles lo que llaman 'colectivos', que son grupos civiles armados paramilitares, por decirlo de alguna manera, y son los que están haciendo las rondas de vigilancia por la ciudad".

Una persona sostiene un cuadro con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una marcha convocada por el chavismo este 4 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela). EEFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

Por eso, completa, "todavía hay mucho temor, sabemos que no hay una libertad de expresión como tal. Estas personas siguen en el Gobierno por lo que no podemos hablar con total libertad sobre lo sucedido", lamenta, para después afirmar: "Sabemos que no se puede celebrar lo que ha sucedido".

Una joven informa a EL PERIÓDICO de que ha podido ver "una fotografía de cómo entregaban armas a estos colectivos, que lo que hacen es amedrentar. Andaban en motos por la ciudad portando armas largas, como intentando transmitir control y miedo a la población civil".

En su caso, esta mujer asegura que para ella "es angustiante salir a la calle: sé que hay alcabalas [controles] de cualquier fuerza policial, que están desplegadas y podrían pararte, pedirte el teléfono y requisártelo. Yo antes de salir limpio mi teléfono, borro mis chats".

Es angustiante salir a la calle: sé que hay alcabalas de cualquier fuerza policial que podrían pararte, pedirte el teléfono y requisártelo. Yo antes de salir borro mis chats

Pero además de la movilización de los "colectivos" chavistas, los consultados apuntan a un posible "refuerzo de la presencia militar y policial: muchísimo, incluso el centro de Caracas está totalmente militarizado". En este punto, el periodista Arturo H. informa de que, "de acuerdo con el anuncio de Padrino López, ministro de Defensa, hay un 'despliegue total' de las Fuerzas Armadas". Además, "reporta presencia de la Policía Nacional Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el centro de Caracas y en la Cota Mil, una arteria vial a los pies del [cerro] Ávila".

"Compras nerviosas"

Arturo H. dice, además, que las "compras nerviosas no han derivado todavía en el desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad. Y las largas colas para la gasolina que empezaron a verse desde el inicio de la persecución contra los buques sancionados han amainado un poco. La crisis de los medicamentos y comida tiene más que ver con la accesibilidad limitada por los precios y la inflación, y eso ya se estaba agravando incluso antes de la ofensiva militar de EEUU", argumenta.

Las concentraciones de personas ante los supermercados que se vivieron el primer día, afirma otro ciudadano a esta redacción, "no fueron originadas por la escasez, sino por el altísimo flujo de gente tratando de abastecerse. Hoy en día ya hay más comercios abiertos y en las farmacias ya no hay colas". En este sentido, una mujer de Caracas completa que muchos de los negocios que cerraron el sábado ya están abiertos, "y las compañías están trabajando en reabastecer los anaqueles, bien sea en mercados o en farmacias".

Otra persona especifica que en los grandes centros comerciales, que tienen muchos empleados, sí han rellenado los anaqueles de los alimentos. "Sin embargo, hay mercados más pequeños como, por ejemplo, una cadena que se llama Vecino, que estaba vacía; pero allí tenían nada más que tres empleados, uno en caja y dos surtiendo y y se nota que estaban haciendo un esfuerzo por reponer. También abrieron otros locales, incluso ferreterías y zapaterías. Creo que es evidente que la gente necesita trabajar y producir porque aquí la inflación es muy fuerte y la situación económica es demasiado apretada y compleja. Y a pesar del miedo o la tensión que hay en el ambiente y la incertidumbre, la gente necesita producir, porque si no no comemos".

AME2288. CARACAS (VENEZUELA), 04/01/2026.- Personas sostienen armas durante una marcha convocada por el chavismo este domingo, en Caracas (Venezuela). EEFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

Pocos problemas eléctricos

En cuanto al suministro eléctrico, los consultados afirman que tras el ataque de Estados Unidos "varias zonas de Caracas, Miranda y La Guaira quedaron sin electricidad, pero no ha habido apagones a gran escala ni interrupciones en el suministro de agua. No sabría decir si a las viviendas dentro de Fuerte Tiuna o cercanas a los puntos de impacto les faltan estos servicios", dice el periodista Arturo H.

En este sentido un joven consultado por EL PERIÓDICO sí tiene información de que en las zonas aledañas a la base militar de Fuerte Tiuna permanecen "absolutamente sin agua y sin luz", aunque estas serían "las únicas zonas donde se puede reportar una ruptura total de los servicios básicos".

Poca información

Y mientras tanto, los ciudadanos venezolanos obtienen información a cuentagotas de lo que está ocurriendo en el país: "Tanto Globovisión como Venevisión mostraron incluso los vídeos que estaban circulando en redes sociales en los que se veían helicópteros y caían misiles. En cuanto al canal oficial del Estado solo informaron del secuestro del presidente, nada más", dice una mujer.

"Hay una censura total", prosigue otra persona, que se informa por otros medios venezolanos, "pero basados en otros países que han hecho una cobertura amplia. Yo diría que si no la mayoría casi todos los venezolanos se informan realmente a través de las redes sociales".

Otra mujer pone nombre a los periodistas independientes que desde una cuenta en Youtube mantuvieron informados al minuto a miles de venezolanos de la detención de Maduro: "Hay un grupo de periodistas que hizo un trabajo impecable. Es una coalición de periodistas, de medios independientes como Efecto Cocuyo, El Pitazo, RunRun.es, Tal Cual etc... Crearon un grupo que se llama Alianza Rebelde Investiga (@Ari_movil), y los líderes de esos medios estuvieron haciendo una transmisión de más de 10 horas el primer día desde que empezó todo en la madrugada y ellos todo lo que comunicaron por allí estaba verificado. Era como ver la televisión e informaban al momento", destaca.

Paramilitares en Caracas / Associated Press/LaPresse / LAP

Y como ejemplo de la falta de información que padecen los venezolanos, Arturo H. apunta que "los balances de heridos y fallecidos han salido de fuentes extraoficiales, por ejemplo la fundación Red de Médicos Venezolanos, que alude a 90 heridos y 25 militares muertos, además de un civil. Los portavoces del régimen anuncian cientos de muertos y heridos militares y civiles, pero con su opacidad característica no dicen más nada. Además, Cuba anunció que 32 militares de la isla que 'cumplían misiones' en Caracas a 'solicitud de órganos homólogos de ese país' murieron en 'acciones combativas", explica.

Una mujer lamenta, en el mismo sentido, que el Gobierno venezolano "no ha facilitado ninguna lista de bajas, tanto civiles como militares. No han informado nada sobre eso", Otro ciudadano relata que solo ha conseguido informarse gracias a "The New York Times', que habla de 40 víctimas. "Otra fuente publicó una cifra de 90 víctimas. Sin embargo, no es oficial", lamenta.

