Investigación a la mujer del presidente
El juez pide a la UCO indagar sobre las reuniones de la asesora de Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo técnico del software de su cátedra
La empresa Making Sciencie Group acredita una veintena de reuniones con la esposa de Pedro Sánchez, en muchas de las cuales figuran como asistentes directivos de Google España
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un nuevo informe a raíz del contenido de una información que le ha proporcionado Making Sciencie Group S.A., una empresa que colaboró en el desarrollo técnico del software creado para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid.
El informe, que da cuenta de los asistentes a una veintena de reuniones que se desarrollaron entre abril de 2022 y febrero de 2024 en las que participó Gómez, da cuenta de la presencia en estos encuentros de directivos de Google pero también de la asistente de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa en tres citas concretas. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está investigando un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionada con un uso privado por parte de Gómez de este cargo de asistencia con el que se dota a todas las esposas de presidentes del Ejecutivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Pacma pide la retirada de la carroza de la caza de la Cabalgata de Reyes de Badajoz