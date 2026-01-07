Vaivén
Llevan a la Fiscalía al torero Fran Rivera y Vito Quiles por pedir a Trump que ataque a Sánchez
El exsenador de Compromís Carles Mulet envía sendos escritos por delitos de traición o provocar contra el orden constitucional
Redacción
El exsenador de Compromís Carles Mulet se ha convertido en las últimas horas en una especie de denunciante en serie de posibles delitos de odio vinculados al ataque de Estados Unidos a Venezuela, con el secuestro y detención de Nicolás Maduro. No le hizo mucha gracia que el torero Fran Rivera felicitara a Donald Trump por su actuación contra Venezuela, y además le invitase a hacer lo mismo en España. "Hay que seguir, mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina", dijo el matador de toros en un vídeo a través de su redes sociales.
"A ver si la Fiscalía abre diligencias, os animo a presentarlo en vuestras demarcaciones provinciales", respondió en X Mulet, tras compartir una denuncia presentada contra Rivera ante la Fiscalía para que ese material sea analizado, por si quiere actuar de oficio. Cree que puede darse un delito de traición, de provocación pública, o provocación a delitos contra el orden constitucional, entre otros.
Minutos después ha presentado otro escrito alertando de un tuit del agitador Vito Quiles, con una foto área del Palacio de la Moncloa y la reseña: "Estimado presidente Trump, el nuestro vive aquí".
"Si alguien quiere presentar la denuncia le paso la plantilla, entras en la sede electrónica del Registro Electrónico Común, y buscas Fiscalía General del Estado o la Provincial de cada caso, y en dos minutos lo tenéis", animaba a sus seguidores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años
- El Gordo del Niño sonríe a Guadiana: tres décimos premiados y una anécdota para el recuerdo
- Dos encapuchados entran a robar en una de los adosados de la Pilara de Badajoz