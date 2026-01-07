Óscar López busca consolidar en el PSOE-M un proyecto contra Ayuso alineado con Sánchez pese a los escándalos y la debacle en Extremadura

Desde que hace un año Óscar López fue aupado por Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE de Madrid tras la abrupta salida de Juan Lobato, en la dirección del partido se impone la corriente del alineamiento con Moncloa y Ferraz. De hecho, no consideran que el presidente del Gobierno tenga un efecto desmovilizador entre su electorado sino al contrario, y se recurre para justificarlo al argumento de lo que ocurrió en 2023. En las autonómicas del 28 de mayo obtuvieron algo más de 600.000 votos; en las generales del 23 de julio, con menos de dos meses de diferencia, un millón. Incluso tras los escándalos de Koldo, Ábalos y Cerdán y las denuncias de casos de acoso sexual se insiste en esa cifra de casi 400.000 votos que se considera se pueden ganar en unos comicios regionales.

"Las elecciones de otras comunidades las leemos en sus propios contextos territoriales", trasladan fuentes socialistas a tenor de los resultados extremeños. “El contexto de Madrid es otro, con más de 30 años de gobiernos del PP y un proyecto ya agotado que deteriora los servicios públicos. El de Óscar López es un proyecto consolidado y con proyección”.

Frente a las dudas que trata de esparcir el PP madrileño, López asegura que será candidato en las autonómicas que teóricamente se celebrarán en 2027 si así lo dictaminan las primarias internas, en las que cuenta con la bendición de la estructura federal. En su contra puede jugar cierta desconexión de los asuntos regionales. Más allá de las obligaciones que le impone la cartera de ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y pese a su papel de confrontación con Isabel Díaz Ayuso en los medios, no tiene asiento en la Asamblea de Madrid, por lo que no debate directamente con ella.

Esa función le corresponde a Mar Espinar, quien siempre se ha definido como mujer leal a las siglas y que asume por ello que su función ahora es ser la voz de López en el Parlamento regional, aunque eso le genere situaciones a veces complicadas que el PP de Ayuso empieza a explotar. "¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en La Moncloa?", le reprochaba hace unas semanas la presidenta madrileña en la cámara autonómica. "¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista?".

Los comicios de 2027 también determinarán el poder municipal que pueda retener el PSOE-M. La formación tiene algunos alcaldes y alcaldesas con el suficiente ascendente para poder alzar la voz, singularmente Candelaria Testa (Alcorcón, 175.719 habitantes), Sara Hernández (Getafe, 193.238 habitantes), Javier Ayala (Fuenlabrada, 190.076 habitantes) y Ramón Jurado (Parla, 137.471 habitantes). López se reunió con los regidores socialistas en diciembre. La ejecutiva regional, el grupo parlamentario en la Asamblea y el grupo municipal de Madrid, enfatizan desde el partido, se coordinan semanalmente.

Entretanto, deberá dilucidarse quién será el cartel electoral para la alcaldía de Madrid tras la derrota en 2023 de otra exministra de Sánchez, Reyes Maroto, y qué papel termina por desempeñar una figura también vinculada al entorno de Moncloa, y en concreto al ministro Félix Bolaños, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, quien busca foco en la confrontación con Ayuso y con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.