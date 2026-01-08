Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración

La defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, reconoce en su escrito de defensa de cara al juicio que le sentará en el banquillo por el pelotazo de las mascarillas en el Ministerio de Transportes la comisión de tres delitos, actuando de conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal -- organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada--, si bien considera que se le deben aplicar atenuantes que rebajen la pena de siete años de prisión que se solicitan para él por parte del Ministerio Público.

Así se señala en el escrito presentado por el abogado José Antonio Choclán, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que incide que en su cliente concurre la circunstancia atenuante de confesión en virtud de la colaboración que ha venido prestando con la Fiscalía Anticorrupción. "Su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados", señala. Entre estos hechos reconocidos estarían los pagos al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García, según se deduce del texto presentado ante el alto tribunal.

Por otra parte, y a diferencia del exministro José Luis Ábalos, la defensa del comisionista no pide la testifical de ministros como Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, ni tampoco la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su papel en la adquisición de mascarillas para sus respectivas administraciones; pero sí de ex jefes de gabinetes de ministerios como los de Hacienda e Industria y de sus socios en hidrocarburos, entre los que se incluyen Carmen Pano y su hija, que manifestaron haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz.

Negociación en Hacienda

El escrito, que se extiende a lo largo de 25 páginas, sigue el relato fáctico realizado por la Fiscalía Anticorrupción para pedir 24 años para Ábalos y 19 y medio para Koldo, además de la pena más baja para el comisionista, si bien realiza algunas apreciaciones al mismo.

Así, incide en el episodio en el que se relata la intermediación de Koldo a petición del empresario para intermediar con el que fuera jefa de Gabinete en Hacienda, Carlos Moreno Medina, "al objeto de conseguir el aplazamiento de la deuda tributaria mantenida por la Sociedad Pilot Real State S.L.", del que era administrador.

Agrega que en relación con esta gestión Koldo le solicitó la cantidad de 25.000 euros, pidiéndole que se los entregara personalmente a Moreno", y que el asesor ministerial organizó una reunión en un bar situado debajo del ministerio, donde le dio "un sobre que contenía la cantidad indicada", tal y como confesó Aldama en su día al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero reconoció la gestión, pero negó en sede judicial haber recibido ningún dinero.

6,6 millones facturados

La defensa de Aldama también se aleja del relato del Ministerio Fiscal para incidir en que su cliente facturó globalmente en concepto de comisiones a la empresa Soluciones de Gestión --la que se llevó los contratos para comprar mascarillas para Transportes, Interior, y las comunidades de Baleares y Canarias- un total de 6.676.046,08 euros a través de sus empresas Deluxe Fortune S.L. y MTM 180 Capital S.L.

De todo ello, se proyectó abonar comisiones a Ábalos y Koldo --identificado como “Goblin” en diversos documentos que constan en el sumario--, "que le fueron solicitadas por ambos" en un total de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente. Los documentos también contienen una previsión de los importes adjudicados, que ascendía a 60.000.000 euros, y que finalmente fueron 53 millones de euros, "devengando el Sr. de Aldama una comisión aproximada del 10% de este importe" De acuerdo con esta previsión, aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas en favor del Sr. de Aldama, se pagarían a Ábalos y Koldo.

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros / EP

Otros aspectos del escrito de defensa de Aldama son matizados por su defensa. Así, señala que el comisionista no realizó un desembolso específico para que Koldo abonara las rentas del chalet “Villa Parra” que el exministro habría disfrutado en Marbella en pago de sus gestiones para el rescate de Air Europa, sino que éste se realizó "con cargo a los fondos líquidos que le venía proporcionando el señor de Aldama en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle", aunque sin descartar que ese pago pudiera proceder de fondos "allegados por otros empresarios con los que los señores Ábalos y García mantenían relaciones al margen del señor de Aldama", agrega.

Inocencia en hidrocarburos

El escrito también se detiene en los intereses que Aldama compartía con su socio en el negocio de hidrocarburos, Claudio Rivas, imputado por estos hechos junto al comisionista en otra causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Se refiere, sin embargo, a negocios inmobiliarios, y, en particular, en la toma de participación en la sociedad que explotaba determinados restaurantes en las Cuatro Torres de Madrid. "Cuando se le solicita su intermediación para la obtención de la licencia en el sector de los hidrocarburos, don Víctor de Aldama era completamente ajeno a la sociedad Villafuel, en cuyo favor se gestionó finalmente el otorgamiento de la licencia como Operador de productos petrolíferos al por mayor", asegura la defensa.

-La empresaria Carmen Pano, quien declaró en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE, ha dicho al comenzar su comparecencia este miércoles en la comisión del caso Koldo en el Senado que ratifica lo que le dijo al juez, pero que no va a contestar a los senadores que le interroguen. "Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración", ha contestado Pano cuando la senadora de UPN, María Caballero, le ha hecho la primera pregunta de la sesión, que precisamente era si fue cierto que llevó en mano a Ferraz ese dinero. EFE/ Borja Sánchez-Trillo / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Así, detalla que Leonor González Pano (dueña de la empresa de hidrocarburos Have Got Time) envió a su cliente al listado definitivo de los asistentes a la reunión formal en el Ministerio de Industria y Turismo y el vehículo con el que acudirían, indicando que el nombre de la mercantil sobre la que se fijó la reunión era Villafuel y las personas que acudirían a la reunión. "De donde se desprende que don Víctor de Aldama no conocía con anterioridad a este momento los datos de la sociedad en cuyo favor debía realizarse la gestión", detalla su abogado defensor.

La documentación técnica correspondiente y la tramitación administrativa se desarrolló por los técnicos de la empresa interesada, sin intervención de Aldama según su defensa, a quien, no obstante, "se acudió de nuevo para obtener su ayuda a la gestión, cuando la Subdirección General de Hidrocarburos requirió documentación complementaria a la entidad para acreditar su capacidad financiera", subraya la defensa.

Una vez Ábalos fue cesado en julio de 2021, "no solo se solicitó que don Koldo García dejase de continuar con sus gestiones, que ya se consideraban contraproducentes para la obtención de la autorización, sino que incluso se solicitó a D. Víctor de Aldama que se apartara de la gestión encomendada", concreta el escrito.

