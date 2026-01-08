Varias comunidades rechazan el pacto entre el Gobierno y ERC para la financiación autonómica, después de que Sánchez y Junqueras avanzaran un modelo de financiación. En concreto, el presidente del Ejecutivo español ha trasladado este jueves al líder de ERC un nuevo modelo de financiación autonómica de aplicación para todas las comunidades, que según Esquerra supondrá para Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales, y que ha recibido inmediatamente el rechazo de los populares.

La Junta de Andalucía arremete contra Montero

La imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordando en Moncloa con el líder de ERC, Oriol Junqueras, las bases del nuevo modelo de financiación autonómica, reproduce un marco de negociación bilateral que el Gobierno de Juanma Moreno lleva denunciando desde hace años y que vuelve a situar en primera línea del debate político el discurso del "agravio y el perjuicio a Andalucía". Todo esto además en un escenario de precampaña y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como candidata del PSOE andaluz.

Precisamente la vicepresidenta será quien exponga este viernes los detalles del nuevo modelo de financiación autonómica (marcado por el acuerdo alcanzado este jueves con ERC). Por eso, en ella se centran los ataques del Gobierno andaluz: "Ella, una andaluza, ha diseñado el nuevo sistema de financiación y está permitiendo el maltrato a Andalucía. En vez de defender los intereses andaluces, está defendiendo los del independentismo", apuntó la portavoz del gobierno y consejera de Hacienda, Carolina España.

A la espera de que se conozcan los detalles del nuevo modelo de financiación y, sobre todo, cómo se aplicará el principio de ordinalidad o cómo se repartirá el volumen extra de recursos que se incorporará al sistema de financiación, sólo la imagen del acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras supone un argumento con fuerza y recorrido para toda la campaña para el Gobierno de Juanma Moreno.

Información: Javier Alonso. Lee la noticia completa aquí.

Murcia califica de "vergüenza" y "esperpento" la reforma

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, calificó este jueves de "inadmisible y una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la Justicia para seguir agonizando en La Moncloa". Reaccionaba así a la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno de España y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que se ha pactado una nueva financiación autonómica que garantiza la ordinalidad y aportará a Cataluña más de 4.700 millones de euros. Esta cantidad permitirá a la Generalitat aumentar un 12% más su capacidad presupuestaria.

"Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España. Somos la región peor financiada y no nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo indigno. Exigimos un sistema de financiación justo y pactado entre todos", señaló el jefe del Ejecutivo murciano a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

Una vez cerrado este acuerdo, el siguiente paso es que el Gobierno central presente el nuevo sistema de financiación en su globalidad, es decir, no solo la parte que afecta a Cataluña, sino la que explica como quedarán el conjunto de comunidades del régimen común. Todos los territorios deberán percibir más recursos que con el actual sistema, que lleva 14 años caducado. La cuestión es cómo se repartirán estos fondos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ultima la propuesta, que se presentará este viernes, para posteriormente llevarla a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) con todas las comunidades autónomas.

Información: Jaime Ferrán. Lee la noticia completa aquí.

Asturias carga contra el acuerdo entre Sánchez y Junqueras: "La financiación no puede ser un contrato de adhesión"

Asturias se revuelve ante el acuerdo entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para reformar el sistema de financiación autonómica. "No puede ser un contrato de adhsesión", avisó esta tarde Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno. Dicho acuerdo, del que se desconoce todavía la letra pequeña, fue conocido hoy después de una reunión en La Moncloa entre Sánchez, presidente del Gobierno y Oriol Junqueras, líder de ERC, partido socio del Ejecutivo de coalición progresista del PSOE y Sumar.

Según lo trasladado, lo pactado asegurará el principio de ordinalidad y Cataluña podrá disponer de 4.700 millones de euros más. Esta cantidad permitirá a la Generalitat aumentar un 12% más su capacidad presupuestaria.

Asturias, liderado por el mismo color político que el Gobierno central (PSOE), ha "exigido" la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera "para conocer la propuesta de reforma del modelo de financiación que nos anunció el ministerio de Hacienda", según aseguró esta tarde Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno.

Ese acuerdo, según Peláez, "debe servir como base para una negociación multilateral en la que la posición de Asturias será la defensa del acuerdo adoptado en la Junta General con todas las fuerzas parlamentarias salvo Vox y de la Declaración De Santiago suscrita por ocho comuniades autónomas". Asturias, que ya se había manifestado en contra del acuerdo por el que ERC apoyó la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desmarca de este modo del Gobierno central.

Información: Xuan Fernández. Lee la noticia completa aquí.

Azcón tacha de "insolidario" el pacto: "Sánchez compra con el dinero de todos su supervivencia política"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tachado de "insolidario", "desigual" y de "agravio para Aragón" el pacto rubricado este jueves por la mañana entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en materia de financiación autonómica, que consiste principalmente en el incremento de financiación de 4.700 millones a las arcas catalanas.

El también candidato del PP a las elecciones autonómicas ha recalcado que el Ejecutivo aragonés va a "dar la batalla y a defender Aragón" y ha anunciado que ya está recabando los apoyos de otros presidentes autonómicos para forzar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte del ministerio de Hacienda, para que "las cuestiones que afectan a todos, las decidamos entre todos".

Por el momento, está por conocerse el acuerdo que afecta al resto de comunidades autónomas. Está previsto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca ante los medios "en los próximos días" para concretar los detalles del nuevo pacto de financiación que se ha empezado acordando con Cataluña y que supone un aumento de sus ingresos por parte del Estado.

Información: Laura Carnicero. Lee la noticia completa aquí.

Page cree que cruzar la línea roja de la igualdad sería un quebranto histórico para PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado de que cruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería "el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia", y ha afirmado que él tendría que "volver a nacer" para consentir el principio de ordinalidad.

En declaraciones a los medios en Villanueva de Alcardete (Toledo), García-Page ha cuestionado "que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas", y ha reconocido que "no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento, pero nosotros no nos vamos a cerrar".

García-Page ha asegurado que estarán atentos a que no se permitan privilegios "que están expresamente prohibidos en el artículo 138 de la Constitución", y ha manifestado: "En estos años mi partido ha cruzado muchas líneas rojas, pero si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la de la igualdad, literalmente estaría siendo el mayor quebranto a la ideología del PSOE en toda su historia".

Ha rechazado tajantemente la posibilidad de que se aplique el principio de ordinalidad, y ha recalcado que "los impuestos hay que cobrarlos de forma progresiva: paga más el que más tiene, eso es en lo que cree un socialista de pura cepa".

Máxima preocupación en Canarias

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, advierte que están “muy atentos” a lo que suceda y que “no vamos a permitir que se detraiga ni un solo euro de la financiación para Canarias y de las compensaciones a nuestras singularidades”. El Gabinete autonómico está pendiente a las explicaciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al texto del nuevo modelo de financiación para analizarlo en profundidad y poder pronunciarse con más detenimiento.

“Estamos muy preocupados por estas negociaciones bilaterales y por la situación de debilidad en la que se encuentra el Gobierno del Estado porque está haciendo concesiones que afectan al equilibrio territorial de las comunidades autónomas y especialmente afecta a los canarios”, cuestiona el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario.

Información: Rubén Acosta. Lee la noticia completa aquí.

Muy pendientes "de la letra pequeña" en la Comunitat Valenciana

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha garantizado que el Consell estará "muy pendiente de la letra pequeña" del acuerdo con el Gobierno sobre financiación que ha anunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, "del que a estas horas solo conocemos unos pocos datos" ofrecidos por el dirigente catalán. "Queremos conocer qué es lo que de verdad se ha pactado en esa reunión, los criterios deben ser transparentes y comunes para todos, con igualdad y solidaridad", ha sostenido en un comunicado.

Rovira ha criticado la reunión mantenida este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha defendido que la financiación autonómica "no puede abordarse como moneda de cambio política para mantener" al líder del Ejecutivo central en la Moncloa ni para que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, "tenga presupuestos". También ha recalcado que las negociaciones sobre financiación "deben ser siempre multilaterales y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el órgano designado para ello", y ha considerado que "no es compatible hablar de multilateralidad mientras se cierran acuerdos singulares rompiendo la solidaridad interterritorial".

Según ha sostenido Rovira, "las negociaciones empiezan mal si se habla solo con una comunidad autónoma". Y se ha mostrado "a la espera de que el Gobierno nos convoque a todas las comunidades autónomas en el CPFF para explicarnos el modelo de financiación". Dicho esto, el titular de Economía, Hacienda y Administración Pública ha lamentado que los valencianos "siempre hemos salido perjudicados de la singularidad catalana" y ha señalado que el Gobierno valenciano "cree en la unidad de España y, por tanto, no aceptamos la ruptura de la caja única que pretende Cataluña".

Información: Hortensia García. Lee la noticia completa aquí.

Rueda carga contra el acuerdo con ERC: "Rompe los principios de solidaridad"

Muy duro se ha mostrado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, con el acuerdo de financiación alcanzado entre el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. "Parece que se confirma que hay una comunidad privilegiada sobre las demás. Que lo que debería repartirse entre todos no se hace así. Primero se hace un primer reparto y, después, lo que sobra, para los demás", censuró el presidente. Además avisó de que esta nueva "cesión" perjudica a Galicia y "rompe" los principios de "solidaridad, equilibrio territorial e igualdad".

Para Rueda, el acuerdo avanzado es "una evidencia clarísima" del "sometimiento" de Sánchez al independentismo catalán para "poder continuar un poco más, quién sabe cuánto tiempo, en La Moncloa, y de ahí su disposición a ceder lo que haga falta".

Información: Paula Pérez. Lee la noticia completa aquí.