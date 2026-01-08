Torres descarta opinar sobre la petición de Ábalos y a Marlaska no le preocupa "en absoluto"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha descartado este jueves valorar la petición del exministro José Luis Ábalos de que declare como testigo en el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo en contra de este último. "Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre investigaciones judiciales, yo he soportado y he tenido que aguantar una campaña de difamación absolutamente vergonzosa y por tanto que la justicia actúe", ha sostenido en una entrevista en 'Radio Marca Tenerife'.

Ábalos, en concreto, ha solicitado que Torres declare como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, solicitando igualmente la testifical del ministro Fernando Grande-Marlaska y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Yo siempre he creído en la verdad y en la Justicia, y por eso las cosas al final terminan saliendo a la luz frente a aquellos que buscan la persecución como sea del rival político. Pues les ha salido mal y yo lo lamento por ello", ha apuntado, en alusión a las acusaciones que recibió antes de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil publicase un informe centrado en su figura.

Del mismo modo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que no le preocupa "nada en absoluto" que Ábalos haya solicitado su comparecencia como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, al ministro se le ha preguntado hasta qué punto le preocupa que Ábalos haya solicitado al Tribunal Supremo su declaración como testigo en la causa de las mascarillas. También ha pedido que testifiquen el expresidente canario Ángel Víctor Torres, y la expresidenta balear y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En un escrito presentado este miércoles, Ábalos defiende su inocencia señalando que los hechos por los que será juzgado "no son constitutivos de delito alguno" y reclama la comparecencia como testigo de Marlaska por las mascarillas adquiridas por el Ministerio del Interior, así como de Torres y Armengol, por las que compraron en las respectivas comunidades que presidieron.