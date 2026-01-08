El Supremo acepta la renuncia del último abogado de Ábalos, pero le ordena asistir a la vista contra su prisión

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha aceptado la renuncia del último abogado del exministro José Luis Ábalos, pero, como fue él quien solicitó la celebración de una vista para oponerse a su entrada en prisión, le obliga a asistir para defender en persona los argumentos con los que pretendía convencer al tribunal de apelación de la necesidad de revocar esa decisión. Añade que, como está encarcelado, cualquier retraso supondría un perjuicio para el acusado.

La vista de apelación contra el ingreso en prisión está prevista para el próximo día 15 y el magistrado solo admite la posibilidad de que la defensa de Ábalos, ejercida hasta este jueves por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, renuncie a su celebración y que así lo acuerde la sala de apelación, para que el letrado puede eludir su asistencia. El motivo es que como fue quien desarrolló los argumentos con los que se opone a la encarcelación del diputado suspendido de funciones es quien mejor puede defenderlos.

El juez Puente ha aceptado la renuncia tanto en la causa especial, en la que investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia -que es la que está próxima a ser juzgada y en la que Ábalos se enfrenta a una petición fiscal de 24 años-, como en la pieza separada relacionada con la adjudicación de obras públicas, en la que también está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En la práctica, el instructor, que rechazó la renuncia al anterior abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, y le obligó a asistirle en la comparecencia ante él que propició la ruptura, solo permitirá que se materialice la de Carlos Bautista una vez celebrada la vista. Si finalmente esta no se celebrara, el recurso de apelación presentado por el exministro se resolvería a través de la deliberación de los magistrados que componen la Sala de Apelación, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena.

Cinco días

El magistrado ha acordado que se requiera al acusado para que en el plazo de cinco días hábiles designe un nuevo abogado y procurador para su defensa y representación en las dos causas que se siguen contra él en el Tribunal Supremo, con expreso apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá al nombramiento de uno de oficio.

Como el exministro dispone de un plazo de cinco días para designar nuevo abogado, el juez Puente precisa que “no es posible que dicha sustitución se produzca a tiempo de que el nuevo letrado designado pudiera comparecer, debidamente instruido de la causa, a la celebración de la mencionada vista”.

Y suspender su celebración “causaría un grave perjuicio a don José Luis Ábalos, siendo su libertad personal lo que se ventilará en ella. Pero no solo esto. Es que, además, el nuevo letrado que resulte designado -que, por descontado, podrá interesar la puesta en libertad en cualquier momento del procedimiento ante el órgano que resulte competente-, habría de comparecer a esa nueva vista, celebrada con la referida demora, partiendo ya de un recurso, no interpuesto por él mismo sino por el señor Bautista Samaniego, que condicionaría, en detrimento de los derechos y legítimos intereses de Ábalos, su intervención en aquella”.

Por esa razón, en aplicación del artículo 50.3 del Estatuto General de la Abogacía Española, el magistrado acuerda que sea Bautista, quien comparezca en defensa de José Luis Ábalos, en dicha vista, que él mismo consideró un “trámite procesal urgente”.

En su escrito de renuncia, el abogado instaba la suspensión de los plazos procesales, pero el juez señala que como, "velando fielmente por los intereses de su cliente", ha presentado ya su escrito de defensa en la pieza más próxima al juicio, la de las mascarillas, "no es preciso, en consecuencia, suspender plazo alguno".

El día 15 también está previsto que la Sala de Apelación celebre la vista con la que resolverá el recurso de apelación interpuesto por quien fue su asesor en Transportes, Koldo García, contra su ingreso en prisión.

Suscríbete para seguir leyendo