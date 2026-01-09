Feijóo defiende ante la jueza que la dana fue "una emergencia nacional que debería haber asumido el ministro de interior"

El presidente del PP a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo ha intentado en numerosas ocasiones introducir la idea fuerza que repite desde el 31 de octubre, cuando al visitar el Centro de Emergencias de l'Eliana dijo que "estaba informado en tiempo real" sobre la dana y que la emergencia del 29 de octubre de 2024 fue "una emergencia nacional que debería haber asumido el ministro de interior". Un tema que ya han descartado tanto la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra como la Audiencia de València e incluso el Tribunal Supremo que rechazó las querellas presentadas contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y tres de sus ministros: Fernando Grande Marlaska (Interior), Teresa Ribera (entonces en Transición Ecológica) y Margarita Robles (Defensa).

"Estamos ante un supuesto clarísimo de emergencia nacional, por lo que debió asumir las competencias el Ministerio de Interior... (...) Pero como no se declaró debía ser la vicepresidenta tercera señora Ribera, la que lo asumiera". El intento de centrifugar las responsabilidades al Gobierno Central ha sido una constante en las respuestas de Feijóo.

El líder del PP comparece desde las 9.40 horas como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana. Aunque nada más empezar, Ciudadanos que ejerce la acusación popular y particular ha solicitado que se suspendiera la declaración para que el líder del PP comparezca en el juzgado de Catarroja, como han hecho todos los testigos aunque también tuvieran el mismo privilegio. Así lo hicieron Pilar Bernabé y Juanfran Pérez Llorca, delegada del Gobierno y actual presidente de la Generalitat, que compareció cuando era síndic del Partido Popular en las Corts. Una petición que ha rechazado la magistrada de la dana apelando a los razonamientos de su auto del 29 de diciembre, por lo que la declaración ha comenzado ya.

La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha iniciado su interrogatorio, en el que Núñez Feijóo ha lamentado, al inicio, que otras personas que no hablaron con Mazón pero sí tienen competencias, no hayan sido citados, en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Núñez Feijóo ha admitido que no se enteró de la dana hasta las poco antes de las 20 horas y que Mazón no le informó "en tiempo real".

Aunque el líder del PP ha insistido en intentar responsabilizad de la falta de información al Gobierno central. "Yo tengo información desde el 29 a las 19.59 horas cuando en el servicio de prensa del PP veo los teletipos con la información, pero no recibí ninguna información del Gobierno como líder de la oposición ni ese día, ni ningún otro". Según Feijóo fue al ver la información de teletipos cuando "me preocupa que pasa en València y me pongo en contacto por whatsapp con Mazon y él responde a las 20.09 horas".

Segú el presidente del PP nacional también envió a las 20.01 un mensaje al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y otro mensaje a Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, a las 20.30 horas. "Me pongo en contacto con los tres presidentes que de acuerdo con los teletipos podían sufrir las consecuencias de una dana", pero ha insistido en que nadie le informó desde el Gobierno central.

Sobre los tres primeros mensajes que Mazón envió a Alberto Núñez Feijóo el 29 de octubre, el líder del PP ha admitido que desconocía desde donde estaba y desde dónde los escribió. "Parecía informado", ha defendido ante la magistrada de la dana.

La conversación entre ambos arrancó con el primer mensaje que Feijóo escribió a Mazón antes de que la provincia de València recibiera el Es Alert de las 20.11 horas, a las 19.59 horas, después de llamarlo y no lograr hablar con él. «Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo», según los mensajes que Feijóo exhibió a un notario.

Una comunicación a la que Mazón contestó a las 20.08 horas: "Gracias Presi". Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, el presidente de la Generalitat añadió: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que Mazón escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi, sin que Feijóo le preguntara por más detalles desde su mensaje a las 19.59 horas. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas.

El líder del PP ha intentado desviar en todo momento la responsabilidad de la información hacia el Gobierno central, aunque la magistrada de la dana le ha preguntado si desde los gobiernos autonómicos, que eran los que tenían las competencias y dirigían la emergencia se dirigieron a él para informarle, detalle que Núñez Feijóo no ha tenido más remedio que admitir.

