IU recula y da su aval al acuerdo de financiación porque "no hay ordinalidad"

Izquierda Unida da marcha atrás a sus críticas al acuerdo de financiación pactado con ERC, que incluye la ordinalidad, y pasa a avalar el nuevo sistema y a negar que opere este factor. El coordinador federal del partido y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró este lunes que en la propuesta "no hay ordinalidad", contradiciendo así al líder de los republicanos, Oriol Junqueras, que anunció la inclusión de este criterio, por el que los territorios que más riqueza tienen, más financiación perciben; y también corrigiendo a la ministra de Hacienda y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que aseguró que la ordinalidad se aplicaba al caso de Catalunya, aunque no al resto de comunidades.

El dirigente andaluz se expresó muy duramente el viernes contra el principio de ordinalidad, al considerar que "no podemos premiar según qué territorio porque tenga mayor capacidad tributaria". "Si hay más ricos en un territorio, eso no puede ser un objeto para financiar más", defendió Maíllo hace tres días, asegurando que lo hacía "en mi dimensión de candidato a presidente de la Junta de Andalucía". "No compartimos la ordinalidad", insistió. Las críticas de IU no eran las únicas dentro de la coalición de Sumar hacia el sistema de financiación: Compromís aseguró que "no era suficiente" y vinculó su apoyo a una "solución" para la deuda valenciana, mientras Chunta Aragonesista anunció su rechazo "si no contempla las singularidades financieras de Aragón".

Este lunes, sin embargo, el coordinador federal de IU moduló el discurso y pasó a avalar la propuesta: "No hay principio de ordinalidad en este sistema de financiación y es una buena noticia", argumentó, en rueda de prensa en Sevilla. "IU tiene una postura muy firme respecto a este principio y celebramos que no lo haya", continuó Maíllo, que destacó que "el que encabeza el mayor incremento de financiación es Andalucía".

El rechazo a la existencia de la ordinalidad contraviene a la propia ministra de Hacienda, que el viernes aseguró que la ordinalidad se aplica a Catalunya, apuntalando lo que había anunciado poco antes Junqueras: "El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Catalunya ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma”, argumentó en rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda la vicepresidenta socialista, que apostilló que no se aplicaría en todos los territorios. Preguntado por estas afirmaciones, Maíllo insistió: "Digan lo que digan, el principio de ordinalidad no se aplica".

Frente a esto, negó este lunes la mayor: "No vamos a apoyar siquiera la tendencia a la ordinalidad, pero no es lo mismo un criterio de ordinalidad que un principio", justificó, asegurando que "el principio de ordinalidad no se aplica, otra cosa es que haya una coincidencia de que Catalunya siga el orden de su capacidad tributaria". Una circunstancia que en otro momento de su comparecencia justificó en que una parte del sistema de financiación "se haya negociado en una clave exclusivamente catalana".

Maíllo avanzó en este punto que sus diputados apoyarán la admisión a trámite de esta propuesta, que reformará la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), porque "es muy difícil oponerse a un sistema que mejora la financiación". Así, adelantó que en caso de dar el primer paso -algo altamente improbable ante las dudas en Junts, Compromís o Chunta-, IU intentaría incluir durante la tramitación parlamentaria lo que definió como el "criterio de condicionalidad", es decir, condicionar la financiación a los territorios a que sus gobiernos regionales destinen esos fondos a sostener los servicios públicos.

"IU va a poner todos sus esfuerzos en que se apruebe esta legislatura", continuó el líder de IU, que avanzó que "tiene aspectos que pueden ser mejorados". "Es una buena base, vamos a aprobar para que se inicie el procedimiento y en función de cómo quede el resultado final, tomaremos la decisión oportuna y esperamos que sea una decisión favorable porque significaría que tenemos un buen sistema de financiación".

Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz que nunca se ha mostrado beligerante con este nuevo sistema de financiación, se ha adherido a las tesis de IU. Su coordinadora, Lara Hernández, ha defendido este lunes en rueda de prensa que la ordinalidad no ha sido un "eje vertebrador" del nuevo sistema de reparto, achacando a la "casualidad" el hecho de que Catalunya esté en tercera posición del ránking que receptores, el mismo lugar en que se encuentra como aportador. "El hecho de que catalunya aparezca como la tercera comunidades, son cuestiones que pueden obeceder a una casualidad, en el sentido de que el principio de ordinadliad no está aplicado", ha defendido.

