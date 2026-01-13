España agranda la brecha legislativa con la Unión Europea y acumula 101 directivas pendientes por transponer

Un año más, España lidera el ranking de países de la Unión Europea con más directivas europeas pendientes por transponer. Un total de 101 iniciativas aprobadas en el Europarlamento durante los últimos años están a la espera de que se introduzcan en el ordenamiento jurídico español, según un informe elaborado por la Oficina del Parlamento Europea en España. Aun así, a lo largo de 2025, cerca de la mitad de las 29 normas que aprobaron las Cortes Generales derivaban de directrices y decisiones europeas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez cerró el pasado año con un balance legislativo escaso -29 leyes- y firmando el otoño más improductivo en los últimos 25 años ante la compleja e inestable mayoría parlamentaria que le sostiene. Pese a mejorar los datos de 2024, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó 25 iniciativas legislativas, los datos de transposición de directivas europeas han empeorando, agrandando la brecha legislativa con la Unión Europea.

Al cierre de 2024, España tenía 87 directivas pendientes de tramitar y 31 ya estaban fuera de plazo. Esa cifra ha aumentado en 2025 hasta las 101, de las cuales ya ha caducado el plazo para reflejar 50 de ellas en la legislación española. Además, el incremento de los retrasos distancia considerablemente a España del resto de países de la UE. Luxemburgo, con 85 directivas pendientes, y Portugal, con 84, son los dos estados que siguen a España. Y, en contraposición, República Checa (59), Austria (63) y Lituania (64) son los más cumplidores.

El retraso español tiene, además, sus consecuencias. Según los datos de la Oficina del Parlamento Europea en España, España tiene abiertos 92 procedimientos de infracción por la Comisión Europea por no transponer las directivas o no hacerlo de la manera correcta. Dos más que al cierre de 2024. Esto supone que se está analizando el porqué de esos retrasos y no implica que vaya a haber sanciones. Actualmente, solo hay dos casos abiertos en los que la UE ha multado a España: uno por la tardanza con la directiva europea sobre conciliación laboral y familiar y otro por vulnerar la directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

El impacto en el ordenamiento jurídico

De las 29 leyes que logró sacar adelante el Gobierno en 2025, una cifra que desde el ala socialista del Ejecutivo no dejan de poner en valor, 13 de ellas tiene una inspiración en las directivas impulsadas desde el Europarlamento. Cinco incluyen transposiciones directas y las otras ocho contienen referencias a disposiciones europeas y respetan la línea marcada por la UE. No obstante, muchas de ellas han generado polémicas y el contenido europeo ha quedado a un lado.

En la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, proveniente de Europa, el Ejecutivo aprovechó para introducir la deducción para que los perceptores del actual salario mínimo interprofesional (16.576 euros anuales) no tributen en el IRPF y un pacto con ERC para desbloquear más de 3.000 millones de euros para los ayuntamientos. Otras dos, la Ley de Seguridad Aérea y la Ley Orgánica sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia, están pendientes de sendos conflictos institucionales presentados por el Senado ante el Tribunal Constitucional por controversias en su tramitación.

40 años en Europa

El informe también pone el foco en los 40 años de presencia española en la Unión Europea. Fue el 1 de enero de 1986 cuando España se integró en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) que, seis años después, pasaría a ser la UE. En estas cuatro décadas, España ha incorporado un total de 6.747 normas europeas a través de distintos mecanismos. Algunas de ellas de gran calado, como el fin del roaming, el límite a los plásticos de un solo uso, las leyes de paridad entre hombres y mujeres o la posibilidad de desplazarse dentro de la UE y trabajar en cualquiera de los países sin problemas.

