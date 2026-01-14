Enfrentamiento en la derecha
Feijóo: "Que no se equivoque Abascal: voy a Moncloa por respeto a la Presidencia y a España"
El líder del PP asegura que no es el presidente de "un partido antisistema" y que su obligación es acudir a la Moncloa "cuando me cita el presidente"
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó este miércoles a Santiago Abascal tras las críticas del presidente de Vox por el encuentro que el próximo lunes mantendrán en la Moncloa Pedro Sánchez y el líder de la oposición. e reafirmó en su postura de acudir siempre que le llame el presidente -"sea el que fuere", enfatizó- y lanzó una carga de profundidad: "Que no se equivoque nuestro amigo Abascal: yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España, yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país". El presidente del PP añadió que "aquel que no respeta la Presidencia del Gobierno de España, no respeta a España".
Feijóo, en una entrevista en Telecinco, afirmó incluso que "yo no soy el presidente de un partido antisistema", y que "yo no voy a la reunión para blanquear o para rescatar al señor Sánchez. Yo sé que el señor Sánchez miente, y engaña con bastante frecuencia, pero yo respeto las instituciones del Estado, y la Presidencia del Gobierno es una institución del Estado. Por tanto, cuando el presidente del Gobierno te llama, tu obligación es ir".
Feijóo matizó que "otra cosa es a qué vas, y yo voy a decirle que está incumpliendo sus obligaciones como presidente del Gobierno, que no ha llevado a la cámara las decisiones en política exterior, que no ha llevado a la cámara los Presupuestos, no ha llevado a la cámara el presupuesto de defensa y no ha llevado a la cámara esas aparentes decisiones de enviar tropas, en su caso, a los entornos de Ucrania, en el supuesto de que se llegue a un acuerdo de paz con Rusia", explicó.
"Mi responsabilidad es acudir, cuando el presidente del Gobierno, sea el que fuere, incluso Sánchez, me cita como presidente del Gobierno de España", zanjó.
A partir de ahí, el ex presidente de la Xunta de Galicia se refirió al encuentro del lunes próximo, para el que Moncloa ha aceptado abordar de manera integral todos los asuntos de política exterior y de seguridad y defensa que afectan a nuestro país, y no solo el eventual envío de tropas a Ucrania en misión de paz, que por ley debe autorizar el Congreso de los Diputados. Y aclaró que "no tengo muchas expectativas de acuerdo con el señor Sánchez", e incluso dijo que están "entre nulas y escasas".
