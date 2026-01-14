Imputan a la mano derecha de Prohens por colocar al chófer de la presidenta

El jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por enchufar a su primo como chófer personal de la primera autoridad de Baleares. La magistrada de Palma que investiga el caso desde finales del pasado año ha citado a declarar en calidad de investigado a la mano derecha de Marga Prohens (PP) el próximo 24 de marzo.

El juzgado palmesano abrió diligencias en 2025 contra Jurado por prevaricación por la supuesta manipulación de una convocatoria pública de empleo para colocar a un familiar suyo como conductor de la presidenta y apartar a un veterano funcionario, un experimentado chófer, con más de veinte años de antigüedad en el Govern.

La magistrada instructora admitió a trámite entonces la querella que interpuso el conductor perjudicado, que fue relegado del Consolat en enero de 2024 y como consecuencia de lo ocurrido ha precisado tratamiento farmacológico debido a un cuadro ansioso depresivo que sufre. Meses después de ser apartado como chófer de la presidenta, el querellante, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, pidió una excedencia en el Govern.

Además de citar al hombre de confianza de Prohens en el Ejecutivo autonómico, la jueza ha llamado también a declarar como investigado a su familiar. El joven conductor supuestamente beneficiado en el proceso de selección de personal deberá comparecer en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, el mismo día 24 de marzo.

El nuevo chófer de la presidenta, meses después de empezar a trabajar en el Consolat, el pasado 14 de mayo de 2024 se estrelló él solo con el coche oficial, un Lexus híbrido de color negro, cuando salía del aeropuerto de Palma después de haber dejado a Prohens en Son Sant Joan. El vehículo quedó siniestro total. El caso fue avanzado en exclusiva por DIARIO de MALLORCA.

Ahora, el juzgado, mediante una providencia, ha solicitado a la Policía Local de Palma y a la Guardia Civil de Tráfico el atestado completo del siniestro o, en su defecto, el informe relativo a estos hechos. Además, ha requerido a una compañía aseguradora para que remita toda la documentación sobre el coche estrellado, desde la llamada recibida para dar aviso a la grúa hasta la finalización del trámite, incluyendo la llamada que fue grabada así como las fotografías que hubiera efectuado el perito.

La magistrada también ha pedido a la conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, que ya remitió una relación de los chóferes que tiene asignados Prohens, que informe de las medidas que se tomaron respecto al conductor que sufrió el aparatoso accidente de circulación, en relación al desempeño del puesto de trabajo que ocupaba y la idoneidad para el mismo.

Expediente del proceso de selección

La Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) del Govern también envió al juzgado el expediente del proceso de selección laboral del nuevo chófer. Según la querella, se presentaron unos 200 aspirantes a la oferta pública de empleo, entre ellos el primo del jefe de gabinete de Marga Prohens. El 31 de octubre de 2023 se aprobaron las bases de la convocatoria que en un principio fue por concurso de méritos para cubrir una plaza de chófer en el Consolat y sustituir de forma temporal a un veterano conductor de baja médica, cuando en realidad este puesto aparece en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación, según la querella. La retribución bruta de esta plaza era de 28.951 euros.

La querella sostiene que las bases se modificaron a posteriori y se añadió la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae, junto al resto de documentación, así como que la propuesta de nombramiento se haría a favor de la persona que la Secretaría General encontrara más adecuada, por lo que finalmente se aplicó la libre designación, en detrimento de los 200 candidatos que se presentaron a la convocatoria quienes inicialmente pensaban que se trataba de una oferta laboral por concurso de méritos.

Una vez analizado el expediente del proceso selectivo, la magistrada que investiga el caso se ha percatado de que falta la valoración de las personas admitidas, como establece una instrucción del propio Govern. Por ello, la jueza ha pedido que le envíen esa parte del expediente que falta, es decir, las valoraciones sobre los aspirantes admitidos, o en su defecto que certifiquen que en el expediente no se realizaron las valoraciones. Además, el juzgado pide que se identifique a la persona responsable de la tramitación del expediente, así como a los encargados de realizar las valoraciones.

Por último, la magistrada solicita a la EBAP que le indiquen quién ha confeccionado un índice del expediente con comentarios y valoraciones sobre los documentos que lo integran, así como las razones por las que no aparece firmado y si este índice forma parte del expediente o ha sido confeccionado con posterioridad.

El querellante, que trabajó como chófer personal para los entonces presidentes Francina Armengol (PSOE) y José Ramón Bauzá (PP), así como para otras personalidades como los antiguos consellers de Hacienda Joan Mesquida, Lluís Ramis de Ayreflor o Carles Manera, también ha sido citado a declarar en Vía Alemania una semana antes que los investigados.