Tribunales
Mazón tardó una hora en contestar a un plan de ayudas que recibió el día de la dana para "un huevo de afectados": "Bien preparado, luego vemos"
El secretario autonómico de Presidencia Cayetano García Ramírez ha remitido al juzgado de la dana los mensajes que intercambió con el entonces presidente valenciano, su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y el secretario autonómico, Emilio Argüeso
Laura Ballester
El secretario valencianao de Presidencia Cayetano García Ramírez ha remitido al juzgado de la danalos mensajes que intercambió con Carlos Mazón, su jefe de gabinete José Manuel Cuenca y el secretario autonómico Emilio Argüeso el 29 de octubre de 2024, en las horas clave de la tragedia.
Como declaró en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación de la dana, Cayetano García ya tenía preparado a las 19 horas un decreto de ayudas a los damnificados de la dana. Y así se lo explica al entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón, en un mensaje a las 19.25 horas. Unos mensajes en los que alerta a Mazón: "Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados", le informa García Ramírez a Mazón.
Un mensaje al que Mazón tarda casi una hora en contestar. La misma hora que sigue sin aclarar el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Bien preparado. Luego vemos", contesta Mazón casi una hora después, a las 20.13 horas del 29 de octubre. Mensajes escritos desde el coche que lo conducía desde el Palau de la Generalitat al centro de Coordinación de Emergencias, tras pasar una larga sobremesa de cuatro horas en El Ventorro.
