Page estalla contra el modelo de financiación autonómica: "No debe salir"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, estalló este miércoles contra el Gobierno a raíz del sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo que se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, al considerar "lamentable que Junqueras tenga mas información que el resto", en alusión a que el nuevo sistema se cerró en el encuentro del pasado 8 de enero entre el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC, que habían mantenido reuniones previas de carácter privado.

Page, habitual en sus críticas al Gobierno central, dio este miércoles un salto cualitativo minutos antes de la reunión con Hacienda, y achacó directamente el acuerdo alcanzado al hecho de que "ahora el Gobierno está bajo mínimos, sin poder sacar siquiera unos presupuestos". "Es muy triste que en un momento de enorme precariedad del Gobierno, se intente discutir el asunto más espinoso de la política española", advirtió. "Sería bastante paradójico que no salgan los presupuestos pero sí los privilegios para los independentistas", continuó, antes de mostrar su deseo a que decaiga el nuevo sistema: "No va a salir, no debe salir".

El presidente autonómico consideró que el pacto es "un privilegio en manos de independentistas" que "no solo es una ruptura de la igualdad, no solo rompe el equilibrio constitucional, sino que además es asumido por los independentistas como un paso más hacia su meta". Por esto, defendió que "este privilegio es doblemente grave, porque agravia a los demás (...) y hace verdad esa máxima de los independentistas que es 'queremos más que el resto".

"Es de una base moral mínima. Soy duro porque no es un asunto menor, es el meollo" ya que "estamos hablando de la ideología que a algunos desde niños nos ha llevado a militar en la política", continuó, antes de arremeter directamente contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, ironizando con que existía una "nueva religión con apellido y nombre", en referencia a la expresión del sanchismo.

"Religión con apellido y nombre"

"Los que profesan esa nueva religión que tiene apellido y nombre, que saben que consiste en no discutir las consignas del jefe incluso aunque vayan en contra de lo aprobado en el último congreso [del PSOE] en Sevilla, nuestra propia filosofía y nuestra razón de ser", comenzó, en una crítica velada al presidente de Gobierno y a los suyos, antes de lanzar una petición. "Les pido que renuncien a otorgar privilegios que además los independentistas tomarán como un paso más a la independencia".

"No voy a admitir de quienes llevan en la nómina decir que sí al jefe siempre, no le voy a admitir consejos de cómo defender a Castilla La Mancha. No nos van a dar elecciones", ahondó un Page visiblemente molesto y aludiendo, sin citarlo, a las críticas de miembros de su partido y del Gobierno, como Montero -que también es vicesecretaria general del PSOE- a su posición contraria con el nuevo modelo.

"Si tragamos con un privilegio de esta manera todos, los datos que nos dan son falsos", advirtió Page, que añadió que "a nadie le extrañaría que en unos años dijeran que las previsiones no eran reales", señaló antes de advertir que "no solo está esa trampa, hay bastantes más", sin precisar a qué se refería.

En este punto, el líder castellanomanchego aseguró confiar en que la reunión sirviera para que "nos den un modelo en serio, que nos den datos, estudios" que "abandonen por completo el intento de cesión chantajista, que se convierte en un privilegio a los independentistas que lo único que hacen es destrozar a Cataluña y al resto de España".

Suscríbete para seguir leyendo