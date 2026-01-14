El yihadista menor de edad detenido en Álava preparaba cuchillos para atentar

El primer detenido en 2026 en España por su vinculación con el terrorismo confirma la inquietante penetración del integrismo islamista entre los más jóvenes: tenía 16 años, una ira difícil de controlar, un avanzado estado de radicalización... y armas y otro utillaje preparado para hacer atentados. Estos últimos detalles los acredita la imagen que este miércoles ha difundido la Policía Nacional, el bodegón de los objetos que guardaba el muchacho detenido en Álava este pasado lunes.

Ha sido una operación conjunta de la Ertzaintza y el área de lucha antiterrorista de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. En su domicilio guardaba un cuchillo de gran tamaño y otros dos algo más pequeños pero igualmente peligrosos, una pistola simulada y diversos tipos de herramientas y material informático. Todas las armas blancas tenían el mango modificado para ganar agarre.

Además, en su pequeño arsenal contaba ya con un pasamontañas y guantes para tratar de no ser identificado en futuras acciones, lo cual es un indicativo de que planeaba atentados.

Guerrero

Su franquicia terrorista preferida era el Estado Islámico, organización a la que la Policía le considera "afín" y de la que consumía y difundía abundante propaganda. En su estado de radicalización, el menor se autodenominaba "Mujahideen", o sea, muyahidín o guerrero islamista.

El joven supuesto terrorista ha caído tras protagonizar un altercado en la calle. Le vigilaban desde noviembre pasado, pero el incidente precipitó su detención, según ha confirmado la Policía.

Al menor se le atribuyen delitos de pertenencia a banda terrorista, adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. Por su edad, es la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que lleva el caso.

66 detenidos en 2025

Diez menores fueron capturados por la Policía Nacional en 2025 en el marco de operaciones antiterroristas a nivel nacional e internacional. El saldo de los golpes llevados a cabo por la Comisaría General de Información en este campo durante el año recién concluido es de 38, con un total de 66 detenidos.

Entre las operaciones más relevantes de 2025 están el desmontaje de una red online de mujeres en Madrid y otra de captación de menores en Melilla. La Policía califica a la primera de "academia de la yihad". La dirigían dos mujeres propagandistas del Estado Islámico que trataban de radicalizar a fieles musulmanas. En el caso de Melilla, eran tres hermanos los que se repartían las tareas de reclutar adolescentes. Entre el material propagandístico había fotos de los reclutadores portando grandes machetes.

El adoctrinamiento ha sido el eje principal de acción del terrorismo islamista en España durante el último año. Y el mundo virtual, su campo de actuación. La semilla: vídeos cruentos, nasheeds (versos religiosos) incitadores a la violencia, exaltación de muyahidines o de terroristas muertos a los que consideran mártires...

Hay dos tendencias confirmadas en 2025 y preocupantes para los agentes de la lucha antiterrorista: por un lado, la corta edad de los reclutas a los que radicalizan los peones de ISIS y Al Qaeda; por otro, el paulatino aprendizaje de comunicaciones cifradas por los organizadores de esta extendida siembra de odio.

Suscríbete para seguir leyendo