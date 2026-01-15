Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía

La reina Sofía, Felipe VI y Letizia anunciaron el jueves al mediodía en un comunicado la muerte de Irene de Grecia en el Palacio de la Zarzuela. Tenía 83 años. El fallecimiento de la tía del Monarca, a las 11.40 horas, se produjo tras un periodo de salud muy delicada que había llevado incluso a Sofía a cancelar compromisos oficiales que tenía esta semana en Canarias para permanecer al lado de su hermana.

La mujer, que nació en 1942 en Suráfrica, donde la familia real griega se había instalado por la ocupación nazi de su país, vivió las últimas cuatro décadas en la Zarzuela. Estaba muy unida a Sofía y fue su confidente y su apoyo durante las sucesivas crisis familiares y matrimoniales que la reina emérita ha sufrido a lo largo de su vida. En 2018, el Gobierno concedió a Irene de Grecia la nacionalidad española por carta de naturaleza, reconociendo sus "estrechos lazos personales" con la familia real y su "especial vinculación" con España.

El lunes el funeral se celebrará en Atenas y el entierro en el cementerio de Tatoi, a 25 kilómetros de la capital

Fuentes de la Casa del Rey apuntaron que Felipe VI y Letizia han estado "pendientes minuto a minuto" del estado de salud de Irene, "muy querida por todos ellos". Los Reyes expresaron, a través de sus portavoces, su "profundo pesar" por la pérdida de "una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".

La capilla ardiente será solo para el "ámbito familiar", informó la Casa del Rey, y, este sábado, la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid acogerá durante unas horas los restos mortales de la tía de Felipe VI. El lunes el funeral se celebrará en Atenas y el entierro en el cementerio de Tatoi, a 25 kilómetros de la capital griega.

Una vida en varios continentes

En 1946, con 4 años, Irene volvió de Suráfrica a Grecia con su familia: faltaban apenas unos meses para que su padre, Pablo I, se convirtiera en Rey de los helenos. Los tres hermanos (Sofía, Irene y Constantino) asumieron labores de representación y las compaginaron con su formación. Las dos chicas estudiaron en el internado de Salem, en Alemania. Irene después también abundó en conocimientos de filosofía y arqueología y estudió a fondo piano.

Tras la muerte de su progenitor (1964) y la proclamación de su hermano Constantino, se convirtió en la segunda en la línea de sucesión, un puesto que perdió cuando nació su sobrina Alexa. En 1967 siguió al exilio a su hermano y, después de pasar una breve estancia en la India, se fue a Madrid a vivir con su hermana Sofía.

En 1985, cuando las autoridades europeas aprobaron el sacrificio de vacas para frenar la sobreproducción de leche, Irene promovió que se transportaran esos animales a la India para proporcionar alimento a los niños desnutridos. Su compromiso social le llevó a lanzar Mundo en Armonía, una fundación con sede en Madrid, para ayudar a los más necesitados y defender la compasión por los animales. Este organismo cesó su actividad en diciembre de 2023, después de apoyar más de 150 proyectos durante 37 años. Irene de Grecia fue patrona y miembro de diversas fundaciones a lo largo de su vida, como el Consejo del Centro Peres para la Paz y la Organización Cultural Africana de Sudáfrica.

Impacto en Sofía

Sofía lleva dos golpes muy duros en el último mes. A finales de diciembre falleció Tatiana Radziwill, su prima segunda, a los 86 años. Como Irene, Tatiana también fue un sostén clave en su vida. Las dos hermanas y la prima hicieron mucha vida juntas cuando eran pequeñas, porque coincidieron en Suráfrica, una relación que alimentaron a lo largo de toda la vida.

La esposa de Juan Carlos I es ya la única hija que queda viva del matrimonio de Pablo I de Grecia y la reina Federica, ya que Constantino de Grecia murió en enero de 2023.

Irene de Grecia, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS REPORTAJES

Suscríbete para seguir leyendo