El jefe de gabinete de Mazón: "Me juego mucho viniendo a declarar. No puedo permitir que se diga que transmitía órdenes en la emergencia"

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón y actual asesor del expresidente de la Generalitat, deslizó una enigmática frase en su segunda declaración en la causa de la dana: "Me juego mucho viniendo a declarar. No puedo permitir que se diga que transmitía órdenes en la emergencia". Cuenca es, hasta ahora, el testigo que más ocasiones ha tenido que comparecer.

El 26 de noviembre por su condición de jefe de gabinete de Mazón, el 12 de diciembre tras entregar la exconsellera Salomé Pradas los mensajes que ambos intercambiaron el 29 de octubre de 2024. "Salo, de confinar nada, por favor, calma"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che", son algunos de ellos. Y el pasado 12 de enero para protagonizar el careo con Salomé Pradas para aclarar las contradicciones entre ambos sobre lo que sucedió la tarde de la emergencia.

La cuarta ocasión será este viernes, cuando José Manuel Cuenca vuelva al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja para comparecer ante la letrada de la administración de Justicia del juzgado, junto a un técnico de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) de la Generalitat Valenciana para intentar acceder, en el mismo recinto judicial con la tarjeta SIM de Cuenca y el teléfono que tenía el exjefe de gabinete, a los mensajes que Cuenca intercambió con Mazón el 29 de octubre, que su asesor accedió a entregar voluntariamente en el careo del pasado lunes.

En su segunda declaración, ante la jueza y el fiscal de la dana José Manuel Cuenca entró como testigo y salió como testigo, cuatro horas después, a pesar de que a mitad comparecencia la abogada Míriam Salmerón, que ejerce la acusación particular de la Associació víctimes de la dana 29 d'octubre 2024, pidió que pasara de testigo a investigado. Una petición que fue desestimada por la jueza como por el fiscal de la dana en la misma comparecencia del 12 de diciembre.

El resumen de su declaración de cuatro horas, con recesos, José Manuel Cuenca protegió a Mazón, negó ser un machista y alegó que los mensajes con Pradas estaban "descontextualizados". También denunció haber recibido amenazas a través de las redes sociales, que implicaban a su familia, desde que se publicaron los mensajes que envió a la entonces consellera Salomé Pradas la tarde del 29-O. Tras esta declaración se acordó el careo celebrado entre Cuenca y Pradas el pasado lunes, del que aún no hay transcripción.

Sobre los mensajes "descontextualizados", Cuenca intentó explicar que pretendía trasladar "calma" a la consellera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, mientras la Abogacía de la Generalitat se pronunciaba sobre la decisión de pedir a la población que permanecieran en sus casas y que él interpretaba como un confinamiento.

"No tiene claro si la competencia es suya o del Gobierno de España. Es una conversación donde el declarante le traslada [a Pradas] sus dudas, es periodista, no tiene formación jurídica, le dice que la abogacía está al corriente, y por lo tanto calma y tranquila", respondió en respuesta a las preguntas de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.

Quien también le preguntó por expresiones como "ya mujer" que el exjefe de gabinete aseguró que "no es una cuestión que esté quitando relevancia al momento que ella [Pradas] estaba pasando, porque obviamente la consellera estaba en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) con una emergencia, y desconoce las medidas que van a tomar más allá del confinamiento. No sabia si iban a mandar un mensaje y de qué características era. Todo el día se iban enviando hitos en relación con la emergencia. No tiene ningún conocimiento de eso", transcribe la LAJ del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

El exjefe de gabinete de Mazón intentó desligar en todo momento a su jefe, amigo y compañero de piso durante su presidencia. "Es falso que Mazón le daba instrucciones a la consellera a través de el declarante. Que Mazón estuvo localizado en todo momento. Estuvieron hablando durante la tarde. Que las pruebas dicen que hay comunicación entre la señora Pradas y el señor Mazón", declaró Cuenca según la transcripción de su segunda declaración. Aunque desde las 14.11 horas que Pradas comunicó a Mazón que "la cosa se complica en Utiel", no volvió a hablar o a intercambiar mensajes con el entonces presidente de la Generalitat hasta las 20.19 horas del 29 de octubre de 2024, según los mensajes entregados por Pradas a la causa de la dana.

"Que se juega mucho viniendo a declarar -refleja la transcripción- y no puede permitir que se diga que él era el transmisor de órdenes en una emergencia. Que considera que la gestión de la emergencia es técnica, que tiene un criterio técnico y jurídico. Nadie le encomendó ese día dar instrucciones técnicas a ningún miembro de la Conselleria de Justicia y menos a la consellera. Tiene desconocimiento de un tema tan riguroso y tan técnica. Que la comunicación también es tan especifica que no la llevan ellos. Ni dio instrucciones directas ni recibió instrucciones del señor Mazón ni de ningún miembro de presidencia, ni en el ámbito técnico ni jurídico".

Aunque ante estas explicaciones, el fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, le preguntó "en base a qué potestad de su cargo le envía un mensaje a la señora Pradas donde le dice: “Salo, de confinar nada, por favor, calma” y si eso nace de él o nace de otra persona". A lo que el exjefe de gabinete respondió, según la transcripción, que "eso nace de él, que es una compañera y tiene reciente la conversación con el señor [Cayetano] García sobre ese asunto [el confianmiento] y simplemente refuerza la idea de calma porque los servicios jurídicos ya están al corriente de ese asunto y de alguna manera tiene el soporte y el apoyo antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Que los WhatsApp no tienen alma y parece un mandato, pero no lo es, ni directo ni indirecto. Era una recomendación como compañero de gobierno", se justificó.

Una actitud de la que se llega a arrepentir en su declaración, según recoge la LAJ. "Viendo las consecuencias que está teniendo su intervención no considera que fuera oportuno intervenir a ese nivel con su compañero Cayetano una vez está la Abogacía de la Generalitat, el Cecopi en marcha. Está claro que le ha podido perjudicar. No ha sido invasivo en las áreas ni en las consellerías", se justificó a preguntas del abogado, Francisco Javier Raga Sáez.

Sobre las comunicaciones con Carlos Mazón esa fatídica tarde, Cuenca declaró que "entre las 14:30 y las 17 horas no habla ni comunica con el señor Mazón. Que a las 17.10 le dice a Mazón, después de hablar con la señora Pradas, que sería conveniente que se acercaran a Utiel a lo largo de la tarde (....) Y ya no tiene ninguna conversación hasta que él le llama a las 19.41 cuando el president le llama para decirle que va a ir a l'Eliana. No sabe qué opinaba el señor Mazón del confinamiento, porque no habló sobre ese asunto con él".

Suscríbete para seguir leyendo