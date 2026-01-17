Feijóo insta a Sánchez a decidir "si está con el separatismo o con los presidentes autonómicos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retirar el modelo de financiación autonómico que pactó con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y decidir "si está con el separatismo o con los presidentes autonómicos" que lo rechazan.

Feijóo hizo estas manifestaciones en Lanave (Huesca) donde participó en un acto de precampaña para las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo día 8 de febrero. Anunció, además, que irá "con bastante frecuencia" a Aragón de aquí a los comicios.

El líder del PP arremetió contra Sánchez y recordó que "los ciudadanos tiene que saber dónde va su dinero" y con la presentación de este nuevo modelo de financiación autonómica "lo que están viendo es que el dinero de todos sirve para mantener a Sánchez en el poder y que los separatistas deciden dónde va el dinero de todos".

"Ningún presidente autonómico está de acuerdo con el reparto pactado entre Sánchez y Junqueras", señaló Feijóo. El modelo acordado con ERC ha contado con el rechazo de 14 comunidades autónomas, todas las regidas por el PP y con dos presididas por el PSOE: Castilla-La Mancha y Asturias.

A su juicio, el presidente del Gobierno no ha calculado cuánto cuesta un modelo de financiación que cubra el coste de los servicios que prestan las comunidades, "sino cuánto cuesta seguir en La Moncloa" y lo que ha decidido es "comprar más tiempo" en el poder "vendiendo" a las comunidades, tal y como hizo con su investidura "vendiendo el Código Penal".

Feijóo anunció que el PP va a decir a Sánchez de manera "pacífica", pero "clara y contundente", que "retire este modelo de financiación y que decida si está con Junqueras y con el separatismo o está con los presidentes autonómicos, que representan al 70% de la población".

Señaló también que Aragón será una de las comunidades autónomas "peor financiadas" con este modelo y defendió que "los dueños del dinero son los ciudadanos", por lo que "cualquier sistema tiene que tener en cuenta con el coste efectivo de los servicios y conta con el acuerdo de las comunidades autónomas. No puede ser impuesto por un presidente débil, porque queremos que el dinero de todos se reparta entre todos".

En relación a Aragón, se comprometió a impulsar la finalización de las obras de infraestructuras que están pendientes y que, según explicó, ya estaba presupuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, pese a lo cual aún no han concluido.