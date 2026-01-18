ACCIDENTE
Óscar Puente, desde el centro de emergencias de Atocha: "La última información que llega es muy grave"
EFE
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos dos muertos.
Desde allí ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún.
Según los últimos datos, al menos siete personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).
