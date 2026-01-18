Pedro Sánchez: "Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), en "una noche de profundo dolor" para España.

"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", ha dejado escrito en su cuenta de X.

Sánchez, que ha suspendido toda su agenda del lunes, ya había escrito otro mensaje anterior en la misma red social en la que señalaba que estaba muy pendiente del accidente entre los dos trenes de alta velocidad, en el que han muerto al menos una veintena de pasajeros y hay decenas de heridos graves.

Entonces, ya aseguró que el Gobierno estaba trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.

Al menos 21 personas han muerto, unas 30 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha publicado un mensaje en X en el que afirma que está muy pendiente de los trabajos de emergencias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido al suceso y ha afirmado que acaba de hablar con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad.

"Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia.

Juanma Moreno, por su parte, ha explicado en X que se han enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar "en todo lo que sea necesario".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho a través de Bluesky que sigue "atentamente" la trágica noticia del accidente ferroviario en Adamuz. "Quiero agradecer la rápida actuación del personal de emergencias y mandar todo mi apoyo a las personas afectadas y a las familias de las personas fallecidas", ha afirmado.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado los fallecimientos y ha dicho que sigue con atención la evolución de los acontecimientos.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha enviado en X su pésame y su afecto a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y afectadas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enviado por su parte su agradecimiento profundo a los servicios de emergencia.