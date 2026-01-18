Sumar alerta de un punto de inflexión en la coalición en año electoral y denuncia la "deriva autoritaria" del PSOE

El idilio de PSOE y Sumar en el Gobierno se diluye a pasos acelerados. Una vez atravesado el ecuador de legislatura, en la coalición de Yolanda Díaz hay voces que alertan de un cambio en la relación con el ala socialista en la coalición. Una "deriva autoritaria", describen algunos, por la que los socialistas han emprendido un camino en solitario y al margen del socio minoritario de coalición.

Un modus operandi que se ha hecho evidente en la última semana, con el último choque por las medidas de vivienda. El presidente Pedro Sánchez anunció una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios de viviendas que mantuvieran los precios en la renovación de los 600.000 contratos que vencen en 2026 y que Sumar quiere prorrogar con carácter obligatorio.

El anuncio de Sánchez cayó como un jarro de agua fría en el ala minoritaria del Gobierno, que se encontraba en medio de negociaciones con el Ministerio de Vivienda para tratar de consensuar medidas conjuntas. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno afeó al PSOE su actuación y denunció la medida "unilateral", de la que se enteró "cinco minutos antes" de hacerse pública. Una tónica que sin embargo no observan de manera aislada, sino que enmarcan dentro de una tendencia que se viene imponiendo en la relación entre aliado de Gobierno.

El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, lo denunció públicamente esta semana ante los medios de comunicación, donde denunció la deriva "unilateral" del PSOE, describiéndolo como una nueva "fase" de la coalición. "Nos preocupa que el Partido Socialista ha cogido el vuelo de la unilateralidad", admitió dirigente.

El también candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas describió la situación como una nueva fase. "Al principio, todo se escenificaba con las dos formaciones del Gobierno", comenzó, relatando la colaboración de la primera etapa de la legislatura. "Luego otra [fase] en la que se lanzaban globos sonda de manera unilateral", continuó, antes de denunciar que ahora el socio mayoritario del Ejecutivo "sale unilateralmente", sin contar con Sumar.

Maíllo puso dos ejemplos sobre este punto. El primero de ellos fue la posición del Gobierno sobre Venezuela después de la intervención militar de EEUU. En un primer momento Exteriores evitó valorar la actuación y se limitó a recordar que no había reconocido la victoria del chavismo en las últimas elecciones, para días más tarde condenar la intervención. Un "ridículo inicial" según el líder de IU que "gracias a nuestra presión se modifica y se modula". El segundo caso fue el choque por vivienda, cuando "se sale unilateralmente con una política de regalos fiscales eh absolutamente contraria a los intereses de la política de vivienda"un real decreto que "nosotros no vamos a apoyar".

Pese al rechazo frontal del socio minoritario de Gobierno, Moncloa insiste en su plan de aprobarlo en Consejo de Ministros, elevando el órdago aún más dentro de la coalición. La medida debe convalidarse en el Congreso de los Diputados, donde tampoco tiene el apoyo de ninguno de los principales socios de Gobierno: ERC, Bildu o Podemos, que ya han mostrado su rechazo. Sólo el apoyo del PP podría salvar la medida, algo que podría agravar aún más la brecha entre PSOE y Sumar.

En la coalición de Yolanda Díaz algunas voces apuntan a una "deriva autoritaria" del ala socialista del Gobierno que llega después de que las turbulencias se hayan multiplicado en los últimos meses. En el último semestre, ha habido tres grandes hitos en la coalición. El primero fue en verano, con el durísimo informe de la UCO sobre el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán. Sumar pidió una reunión de la coalición y denunció la actitud de su socio de Gobierno tras el encuentro.

Reunión fallida con el PSOE

El siguiente choque llegó por la gestión del PSOE de las denuncias internas por acoso que se habrían producido en Moncloa por parte del exasesor del presidente Francisco Salazar. La inacción del PSOE ante las denuncias y las informaciones que apuntaban a la existencia de encubrimiento del dirigente llevaron a otro choque que sólo unos días después se agravó con el siguiente hito: la detención del expresidente de la SEPI y los registros de la UCO en los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, en una causa que investiga presuntos amaños de contratos públicos.

Esto llevó a Sumar a dar un golpe en la mesa, reclamando al PSOE una reunión para abordar la crisis. Pero lejos de atender la demanda, el ala socialista dio un cariz muy distinto al que reclamaba Sumar, que tuvo que reunirse para abordar los casos de acoso de Salazar con Rebeca Torró, muy próxima al propio Salazar y secretaria de Organización del PSOE .

La cita se celebró a final de diciembre, con cierto ocultismo y sin miembros del Gobierno. El resultado resultó decepcionante para los de Yolanda Díaz, que publicaron un comunicado "amenazante", según describen fuentes del espacio, donde advertían que el PSOE ponía "en riesgo el acuerdo de Gobierno de coalición". Sin embargo, pese a los desaires del PSOE y la escenificación pública de la líder de Sumar, en el ala minoritaria del Gobierno descartan una salida del Consejo de Ministros.

Después del fiasco de la reunión con el PSOE en diciembre, solicitaron una reunión de la comisión de seguimiento de la coalición, para forzar un nuevo encuentro a nivel de Gobierno y volver a abordar la crisis, aún abierta. Fuentes de Movimiento Sumar señalan que la petición se ha trasladado verbalmente al ala socialista. A día de hoy, sin embargo, Moncloa aún no ha atendido la petición.

Las posiciones entre socios parecen ir alejándose en el comienzo de ciclo electoral. Cuando se han celebrado elecciones en Extremadura, y a falta de celebrarse comicios en Castilla y León y Andalucía, crecen los recelos en Sumar sobre los próximos pasos de Sánchez, al considerar que cada vez más mira menos a su izquierda.

El bloqueo de la legislatura, con el portazo legislativo de Junts y la imposibilidad de sacar presupuestos, plantea el adelanto electoral de las generales como una opción. El discurso oficial en Moncloa es agotar la legislatura hasta 2027, una tesis a la que se abona Sumar, donde sin embargo hay suspicacias sobre la posibilidad de que se adelante esta cita.

Suscríbete para seguir leyendo