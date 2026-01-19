Por acoso y revelación de secretos
Alvise declarará el próximo lunes en el Supremo para responder por la querella de sus excompañeros de 'Se acabó la fiesta'
El mismo día en que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena está escuchando a los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise’, por los delitos de acoso y revelación de secretos, el cabeza de la lista 'Se acabó la fiesta' (SALF) ha sido citado a declarar el próximo lunes día 26.
El instructor de esta causa, la cuarta abierta contra Alvise, tiene en cuenta que el eurodiputado ha mostrado por escrito su disposición de comparecer voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a la eurocámara. Marchena le preguntó cuando abrió diligencias previas para investigar los hechos que le atribuyen los dos eurodiputados que concurrieron en la misma lista a las pasadas elecciones europeas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal