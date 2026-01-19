Sondeo GESOP: Dos de cada tres españoles apoyan enviar tropas a Ucrania si hay un acuerdo de paz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes en la Moncloa para abordar diferentes carpetas de política exterior, entre ellas el hipotético envío de tropas a Ucrania ante la expectativa de un alto el fuego. Según la encuesta de GESOP para Prensa Ibérica, dos de cada tres ciudadanos -el 66%- son partidarios de que tanto España como el resto de países de la Unión Europea envíen militares a Kiev para garantizar que se cumple el acuerdo de paz en caso de que se acabe alcanzando. El porcentaje es muy similar a los que consideran que los países europeos deben gastar más en defensa para proteger la soberanía de los países que forman parte de la Unión Europea, algo que defiende el 63% de los consultados.

A la espera de si Sánchez y Feijóo logran consensuar un posicionamiento común con el envío de tropas a Ucrania, lo cierto es que tanto los votantes del PSOE como los del PP son mayoritariamente favorables a hacerlo. En la órbita socialista, un 77% lo avala, mientras que en el caso de los populares los partidarios son un 71,8%. No deja de ser significativo que también más de la mitad de los votantes de Sumar -un 52,6%- se declaran afines a esta actuación. El partido de Yolanda Díaz ha mostrado matices respecto el posicionamiento del PSOE, puesto que considera que, si se hace, sea solo con un acuerdo de paz encima de la mesa y bajo el paraguas de la ONU, algo que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que no es necesario.

También en el caso de Vox se produce una colisión entre lo que defienden sus dirigentes y lo que manifiesta una parte significativa de su electorado. "Votaré contra el acuerdo de Feijóo y Sánchez para el envío de tropas a Ucrania, pacten lo que pacten", aseguró Santiago Abascal el pasado martes en un mitin en Zaragoza. No obstante, la mitad exacta de los encuestados que manifiestan votar al partido de extrema derecha defienden el envío de tropas. Aunque la muestra es más pequeña, la mayoría de los votantes independentistas también avalan ese apoyo militar a Kiev: un 70,8% de los que simpatizan con ERC y un 67% de los que apuestan por Junts bendicen la iniciativa. Y si se toman los datos por eje ideológico, siete de cada diez de los votantes de izquierdas y el 65,8% de los que votan a partidos de derecha defienden el envío de tropas a Ucrania.

Si se analizan los datos por género, las mujeres son más partidarias de enviar tropas a Ucrania -un 70,6%- que los hombres -un 61,1%-. Por franjas de edad, no hay diferencias significativas, puesto que todas se sitúan entre el 63 y el 68% a favor de mandar militares en misión de paz. Sí que hay una diferencia notable de género entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, ya que mientras las mujeres de esta edad apoyan en un 74,8% el envío de tropas, en el caso de los hombres los partidarios descienden a un 53,1%.

En cuanto a la pregunta de si está de acuerdo o en desacuerdo con que la Unión Europea aumente el gasto en defensa para proteger la soberanía de los países miembro, los votantes del PP son, en un 83,7%, los más defensores de que así sea. En el caso del PSOE ese porcentaje es del 67,5%, un apoyo que superan los de Vox con un 75,7%. En cuanto a Sumar, partido que ha rechazado que sea necesario destinar más recursos al ámbito militar, el posicionamiento de los dirigentes se alinea con el de sus electores, ya que seis de cada diez está en contra de ese aumento del gasto en defensa. El rechazo es aún más grande en ERC, puesto que alcanza al 65% de sus allegados. En Junts, en cambio, la balanza se decanta hacia el lado contrario, ya que un 56,6% sí considera necesario invertir más.

El apoyo a un incremento del gasto militar es mayoritario tanto entre los hombres como en las mujeres, pero en el caso de los primeros es cinco puntos más elevado, un 65,7%. En cuanto a franjas de edad, el apoyo en todas supera el 60% excepto en la de 30 a 44 años, que se queda en un 58,1%. De hecho, los grupos de población que más rechazan destinar más presupuesto en defensa son los hombres de esta franja de edad (39,2%).

Ficha técnica del sondeo -Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas. -Ámbito del estudio: España. -Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto. -Dimensión de la muestra: 1.002 entrevistas. -Tipo de muestreo: Proporcional por autonomías y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. -Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. -Trabajo de campo: Del 12 al 15 de enero de 2026.

