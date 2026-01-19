Feijóo reúne a un comité de crisis en Génova con el expresidente de Renfe y en contacto con el exministro de la Serna

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes en Génova, donde habitualmente tiene lugar la reunión semanal del comité de dirección del partido, un comité de crisis por el accidente de Adamuz (Córdoba), que ya se ha cobrado decenas de muertos, al menos 39, y un centenar de heridos. Ya el domingo por la tarde, ante las primeras informaciones sobre el descarrilamiento de un tren Alvia y su choque con un Iryo que circulaba en la vía de dirección contraria a la altura de la localidad cordobesa, Feijóo reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la suspensión de la entrevista que este mismo lunes iban a mantener por la tarde en la Moncloa. Además, ordenó posteriormente a todas las direcciones autonómicas del PP que suspendieran su agenda prevista para el primer día de la semana en señal de luto.

En la sede de los populares, Feijóo sigue las novedades del siniestro en permanente contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ya en la noche del domingo se desplazó al lugar de los hechos. Le acompañan en Génova el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y la ex directora general de operaciones de la compañía pública, Berta Barrero. Junto a ellos está el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien entre sus competencias orgánicas tiene también la de Transportes, y la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, en una suerte de gabinete de crisis en la sombra.

Además, Feijóo permanece en permanente contacto desde la noche del domingo con el exministro de Fomento (ahora Transportes, la cartera que ostenta el socialista Óscar Puente) Íñigo de la Serna, para recibir toda la información posible acerca de la infraestructura afectada por el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria española en toda su historia. De la Serna, ingeniero de caminos, fue el último ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2018 y antes había sido alcalde de Santander. Aunque dedicado a la actividad privada desde entonces, no ha perdido el contacto con el PP, especialmente desde que Feijóo llegó en el año 2022 a la presidencia del partido.

Vox no suspende agenda

La suspensión de la agenda pública e institucional también afecta al Senado, que presidente el popular Pedro Rollán, en una cámara donde los populares tienen mayoría absoluta. La Cámara Alta ha cancelado su actividad ordinaria de este lunes, que incluía varias de las comparecencias en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

Igualmente, y en consonancia con lo anterior, el PP suspende la habitual rueda de prensa de los lunes en Génova. Algo que no ha hecho Vox, que mantiene la comparecencia ordinaria en su sede central después de la reunión semanal del Comité de Acción Política, presidida como es habitual por Santiago Abascal. El líder de Vox se pronunció el domingo por la noche en las redes sociales mostrando su "desolación" por lo sucedido, y su esperanza de que "toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos".

Aunque en el mismo mensaje no evitó atacar de nuevo al Ejecutivo de Sánchez: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político".

Feijóo, por su parte, afirmó que "los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo