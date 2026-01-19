Condena del exfiscal general
García Ortiz alega ante el Supremo que su condena supone un "secuestro" frente a ataques a la Fiscalía para pedir su nulidad
La Abogacía del Estado argumenta el trámite necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales
La Abogacía del Estado, en nombre del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito de 45 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, para pedir la nulidad la sentencia que le condenó a una inhabilitación por dos años por vulneración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Entre los siete motivos de nulidad alegados, argumenta que la "construcción doctrinal" realizada para condenarle supone "un secuestro" a la posibilidad de que, como ocurrió en su caso, la Fiscalía pueda reaccionar cuando "se ve gravemente atacada".
Este veto impide, según esta parte, que tanto el Ministerio Público como su máximo dirigente, el fiscal general, emitan comunicados y desmentidos institucionales cuando se producen situaciones como la ocurrida en su caso, cuando se informó falsamente de que la Fiscalía había propuesto un pacto al empresario Alberto González Amador que después había sido frenado "desde arriba".
Ello vacía de contenido "su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrentamiento evidente ("chilling effect") en los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", agrega el escrito. La petición de nulidad resulta necesaria para que en el caso de rechazarse, como con casi toda la probabilidad ocurrirá en los próximos días, García Ortiz pueda recurrir formalmente ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal