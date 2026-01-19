PP y PSOE posponen su inicio de campaña electoral en Aragón por la tragedia de Adamuz

Ni PP ni PSOE celebrarán este jueves por la noche la tradicional pegada de carteles con las que se inician las campañas electorales. Ambas formaciones han hecho llegar a los medios sendos comunicados en los que aseguran que han cancelado sus próximos actos electorales con motivo de los comicios aragoneses del 8F, incluido ese comienzo, en solidaridad con la tragedia ferroviaria de Adamuz, que registra 39 personas fallecidas y decenas de heridos.

El Partido Popular, en su breve comunicado, confirma que ha decidido "posponer el inicio de la campaña electoral a la mañana del día 23 para respetar el luto oficial de tres días y en señal de duelo y respeto". El PP afirma que "no habrá actos de campaña" hasta el próximo día 23, y la pegada de carteles se pospone por tanto a las 8.00 horas de ese viernes.

En el texto, los conservadores avanzan que han contactado con todos los partidos políticos. Así inicia también el comunicado del PSOE Aragón, en el que se concreta que ha sido Pilar Alegría, candidata a la presidencia autonómica y secretaria general de los socialistas de la comunidad, la que se ha puesto en contacto con las otras formaciones para "consensuar una respuesta en Aragón por el luto oficial de tres días en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de ayer en Adamuz".

"Queremos enviar nuestro apoyo y cariño a las víctimas de este trágico suceso, y a los familiares de los fallecidos. Así como el reconocimiento a los servicios sanitarios y de emergencias", comple el comunicado del PSOE, que también avanza que los actos políticos de los socialistas no se recuperarán hasta el viernes por la mañana.

La coalición IU-Movimiento Sumar, por su parte, ha suspendido igualmente todos los actos previstos en la precampaña de los próximos días "por respeto a las víctimas y a sus allegados". “Creemos que la política debe estar al servicio de la ciudadanía y, en circunstancias tan dramáticas, corresponde actuar con responsabilidad y empatía”, ha añadido la candidata, Marta Abengochea. En Aragón-Teruel Existe también han cancelado su agenda de este lunes y han pasado al viernes la pegada de carteles.

Mientras, desde Vox aseguran que todavía no han tomado ninguna decisión al respecto, aunque por el momento indican que se mantiene la tradicional pegada de carteles para la madrugada del próximo jueves al viernes.