Caso Leire
El juez cita como testigo al exdirigente del PSOE Gaspar Zarrías para aclarar si contrató a Leire para compensar servicios a Cerdán
La petición de esta diligencia es lo que motivó la personación del PP en la causa contra la exmilitante socialista
El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha citado el próximo 16 de abril al histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías en calidad de testigo. Responde así al requerimiento de la acusación popular ejercida en nombre del PP, que quiere aclarar si Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta para realmente compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.
El auto de citación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, detalla que la citación de Zarrías se produce "bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros; y no constando su domicilio ni datos de filiación que permitan su consulta telemática a través del Punto Neutro Judicial".
En la misma resolución, el juez descarta llamar también como testigo en esta causa al mando de la UCO Antonio Balas, a quien Leire pretendía presuntamente perjudicar según un vídeo grabado en un despacho de abogados donde se celebraba una reunión a la que acudió la exmilitante socialista.
Fuente: El Periódico
