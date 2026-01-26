Alvise niega al juez haber acosado a dos eurodiputados y alude a la confrontación política

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, ha negado este lunes en el Tribunal Supremo haber acosado a dos europarlamentarios que abandonaron su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF), y ha aludido a un contexto de confrontación política y de un cambio de orientación de principios de sus dos ex compañeros.

El líder de SALF ha comparecido este lunes en el alto tribunal para declarar por la cuarta causa penal que tiene abierta, referida a la querella de los eurodiputados Nora Junco y el valenciano Diego Adrián, que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos de 2024.

Alvise ha comparecido una semana después que los querellantes, que ratificaron el lunes pasado su querella por revelación de secretos y acoso, en la que denuncian una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de unos mensajes que Pérez había publicado sobre ellos, y sostienen que llegaron a temer por su integridad física al revelarse también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Un acoso que este lunes ha negado Alvise, según ha explicado a los medios el abogado de los denunciantes, Guillermo Ruíz Blay, que sin embargo ha opinado que "hay expresiones como apisonar la cabeza o pedirles explicaciones o perseguirles, que no coincide mucho con la versión" de Pérez.

Según el letrado, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), que ha contestado únicamente a las preguntas del juez y de la Fiscalía, ha reconocido la autoría de los mensajes pero los ha enmarcado en un contexto de confrontación política y, de hecho, ha aludido a sus ex compañeros como amigos.

Aunque Alvise ha reconocido los mensajes enviados, ha negado que la intención se enmarque en un acoso y también ha negado haber difundido algún dato personal de sus ya excompañeros.

Estos eurodiputados, que se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos y poco después se querellaron contra Alvise, pretenden que en la causa se acepte un audio publicado en 2024 en un medio donde se escuchan "expresiones efectivamente mucho más amenazantes y mucho más violentas".

Tras salir de su comparecencia, el eurodiputado ha declinado dar detalles de su declaración al aludir al "carácter reservado" del procedimiento y, como él mismo ha dicho, se ha limitado "a hacer como Paco Umbral" para hablar del libro que publicará en los próximos días, "Devuélveme mi país", mientras lo enseñaba a las cámaras apostadas frente al tribunal.

No obstante, ha asegurado estar "convencido" de su inocencia porque él "sabe todo lo que pasó".

Alvise tiene otras tres causas abiertas en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.