El Govern exige al Gobierno una mayor inversión en Rodalies y se cobra los ceses en Renfe y Adif

Aunque ha tratado de evitarlo durante seis días, al Govern no le ha quedado otra que plantarse por primera vez ante el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de levantar cabeza en plena crisis de Rodalies. "No es tolerable", ha repetido en hasta cinco ocasiones la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una comparecencia diseñada para exhibir que no está dispuesta a ejercer más de parachoques ante el caos en los trenes porque no considera que tenga que ser ella la que paga el pato. Por ello, la Generalitat no solo ha exigido más inversión a una Moncloa gobernada por los socialistas a la que ha echado en cara la falta de mantenimiento de la red ferroviaria, sino que se ha cobrado el cese de dos responsables de Renfe y Adif tras pedir que rodaran cabezas.

El gesto, incómodo para el Executiu de Salvador Illa porque hasta ahora ha enarbolado la "cooperación" y no la confrontación entre administraciones, demuestra hasta qué punto la jornada de este lunes se ha convertido ya en la gota que colmaba el vaso con la consellera Paneque situada en el centro de la diana. En la oposición piden su dimisión incluso los socios de ERC, a quien el PSC necesita para poder aprobar los presupuestos y garantizarse la estabilidad. En la Generalitat han dejado claro desde el primer minuto que habría un "cierre de filas" con su dirigente, una de las piezas claves en el organigrama del president a la que no están dispuestos a renunciar. Pero también han dejado caer que se daría un golpe en la mesa tras considerar el desaguisado en los trenes de la jornada de hoy, con varias interrupciones de la circulación, la guinda del pastel.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, quien ha acabado consumando ese plante entre bambalinas ha sido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien ha trasladado al Gobierno que las responsabilidades se asumieran en las dos empresas públicas que, desde el accidente de Gelida, han sido incapaces de garantizar que los trenes circulen en Catalunya. Tras tener la certeza que esas dimisiones se producirían, Paneque ha dado un giro argumental en su discurso, que hasta ahora se centraba en subrayar que la prioridad era garantizar la recuperación del servicio. La consellera no solo ha lamentado que la "desinversión de décadas" haya provocado que Rodalies tenga una infraestructura "débil y vulnerable" en Catalunya, sino que ha reprochado que la "falta de mantenimiento preventivo" ha provocado que la crisis actual "sea más grave".

