Un exdirector de la Generalitat niega que la familia Pujol le presionara por una operación en la que el primogénito ganó más de 5 millones

El juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley se ha reanudado este lunes en la Audiencia Nacional con la comparecencia de una decena de testigos, la mayoría de ellos vinculados a negocios en los que intervino el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola. Uno de ellos ha sido el exdirector general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Alfonso Manuel López Salguero, quien firmó una autorización medioambiental para una empresa vinculada al matrimonio de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, con la que lograron una plusvalía de 5,2 millones de euros. El exalto cargo ha negado haber recibido presiones de la familia Pujol, ni de los empresarios que administraban esta sociedad, los también imputados Gustavo Buesa y Josep Mayola.

La Generalitat otorgó a Gestió i Recuperació de Terrenys el 21 de octubre de 2002 la autorización ambiental para instalar un vertedero en una finca de Tivissa (Ribera d'Ebre, en la provincia de Tarragona). Según la Fiscalía Anticorrupción, esta mercantil fue presuntamente utilizada en una operativa de compraventa de participaciones simulada con la empresa Active Translation, controlada por Pujol Ferrusola y Gironès. A través de este entramado, precisa el ministerio público, el primogénito del expresidente y su mujer (ahora divorciados) obtuvieron una plusvalía de más de 5,2 millones de euros sin que conste una razón económica real, por lo que cree que se trató de una estrategia para el afloramiento de fondos de origen ilícito.

El exdirector general de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha explicado los pasos que son necesarios para obtener la autorización medioambiental y, al mostrarle la documentación que él había firmado, ha aclarado que se cumplieron todos los trámites legales necesarios. La empresa Gestió i Recuperació de Terrenys fue vendida por Buesa y Mayola después de la concesión de la autorización, en diciembre de 2004, a la mercantil Recuperació de Pedreres, que estaba participada en un 80% por la constructora FCC.

Un exdirectivo de FCC ha admitido en el juicio que para decidir la compra resultó clave esa autorización medioambiental. Ha recalcado que ellos firmaron con Buesa y Mayola, pero desconocían las transacciones que en el seno de la firma se habían realizado con Active Translation, controlada por Pujol Ferrusola y Gironès. "No sabía nada de las operaciones anteriores", ha asegurado. Los 15 millones de euros que FCC pagó por la compañía, según este testigo, eran el "precio de mercado".

La operación de Gabón

En la sesión de este lunes ha salido a relucir otra de las operaciones con las que, según la fiscalía, la familia Pujol presuntamente blanqueó fondos, cuyo origen serían supuestas comisiones por la adjudicación de obra pública. Uno de esos negocios en los que intervino como consultor Pujol Ferrusola era un proyecto de electrificación promovido por Isolux en Gabón. Las empresas del primogénito del presidente cobraron más de 600.000 euros, según la fiscalía. Dos exdirectivos de Isolux han afirmado en la Audiencia Nacional que Pujol Ferrusola participó como intermediario en el proyecto y que los contratos no eran simulados.

El que fuera director jurídico de la constructora entre 2004 y 2017, Cristian Gómez, ha añadido que no le consta "la relación de los contratos de Gabón con la adjudicación de obra pública en Catalunya", mientras que otro exdirectivo de la empresa, Álvaro Rengifo, ha reconocido que se contrató a la empresa de Pujol Ferrusola y Gironès por los contactos "importantes" que tenía en el país africano y por su ayuda a la hora de presentar su oferta sobre el proyecto.

Presiones para vender

Otros testigos han declarado en relación con distintas operaciones sospechosas a ojos de Anticorrupción, como la compra-venta de terrenos o de plantas solares. Ninguno de ellos recordaba la participación de Pujol Ferrusola o de alguna de sus empresas en los negocios en los que intervinieron. La nota discrepante, la ha puesto Laura Cutillas, quien ha relatado las presiones de todo tipo que su familia sufrió para que vendiera unos terrenos en L'Hospitalet de Llobregat, por los que acabó pagando una comisión al padre de Gironès, Ramón Gironès, aunque la factura se giró a nombre de su esposa, Mercè Riera.

La testigo ha explicado que acabaron vendiendo los terrenos por las presiones que desde el ayuntamiento socialista recibieron para ello, mediante inspecciones relativas al pago del IBI, la denegación de permisos para realizar proyectos en otras obras y la construcción de un vertedero y una perrera frente a la vivienda donde residía su padre, ya fallecido. Una vez vendida, ha explicado que Ramón Gironès se dirigió a ellos para reclamarles una comisión del 3% por su participación en la venta del solar, circunstancia que ella ignoraba y que en Catalunya suele corresponder al comprador, no al vendedor. Finalmente, tal fue su insistencia que, tras comprobarlo con el comprador, accedió a pagarle los 162.000 euros que reclamaba.

Cuentas en Andorra

El juicio a los Pujol continuará durante toda la semana, pero no será hasta el próximo jueves cuando entren en escena las cuentas en Andorra, en las que la familia ocultó su fortuna. Uno de los principales testimonios será el del periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta, quien el 7 de julio de 2014 publicó un pantallazo con movimientos bancarios de cuentas de la esposa del expresidente, la fallecida Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Ese mismo día, el asesor fiscal de los Pujol mantuvo una reunión con los abogados de la familia para diseñar una estrategia para regularizar ante Hacienda los fondos en Andorra. El expresidente confesó la supuesta herencia que le habría dejado su padre, el abuelo Florenci, el 25 de julio. También está previsto que declare el jueves una mujer que aparece como titular formal de una de las cuentas en Andorra con unos fondos que la fiscalía sostiene que pertenecían realmente a Pujol Ferrusola y que fueron usados para comprar diamantes.

