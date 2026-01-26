Liquen escleroso vulvar: así es la desconocida enfermedad que a menudo se confunde con hongos

El liquen escleroso es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Su origen es autoinmune ya que las propias defensas del paciente actúan contra la piel de la vulva haciendo que se adelgace, se vuelva blanquecina y pierda su elasticidad natural. "No es una infección, ni es contagiosa", recalca el doctor Tomás Gómez, ginecólogo y director médico en Centro AIMA en Málaga.

Se considera infradiagnosticada porque sus síntomas más característicos son picor persistente y molestias vulvares, y coinciden con los de otras patologías ginecológicas más frecuentes y conocidas. Suele diagnosticarse erróneamente como infecciones de repetición (frecuentemente hongos), sequedad por la menopausia o reacciones inflamatorias inespecíficas de la piel (como reacciones de contacto a la compresa o salvaslip).

"Además, es una patología que queda solapada entre la dermatología y la ginecología. Las molestias vulvares no suelen atenderse inicialmente por un dermatólogo, y no es habitual que los ginecólogos estén especializados en patología de la piel", recalca a este diario. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se acaba tratando el síntoma momentáneo sin ver la enfermedad de base, lo que retrasa el diagnóstico real.

Los primeros síntomas que deben alertar a las mujeres

El síntoma principal es el picor vulvar persistente y recurrente (prurito), que suele ser muy intenso y a menudo empeora por la noche.

"Si una mujer tiene picor y el tratamiento para hongos no funciona, debiera ser valorada por un especialista para descartar liquen escleroso", señala el doctor Gómez.

Además, la piel de la zona pierde grosor (atrofia) y elasticidad (esclerosis) por lo que las relaciones sexuales pueden resultar dolorosas, con sensación de tirantez o de “corte”, especialmente en la parte baja de la entrada vaginal.

Es frecuente que las regiones afectadas adquieran un color blanquecino nacarado, resultado de la destrucción de las células que aportan pigmento a la piel (melanocitos) y de los cambios de esclerosis y atrofia que reducen la vascularización del tejido.

Se pueden visualizar directamente "alteraciones en la anatomía de la vulva: pequeñas grietas, desaparición de los labios menores, atrapamiento del clítoris bajo la piel que lo cubre (fimosis) o incluso cierre parcial o total de la entrada vaginal (estenosis) en los casos más graves".

No es rara, pero sí desconocida

Se estima que afecta a 1 de cada 70-80 mujeres "aunque la cifra real es probablemente mayor". Las hormonas sexuales tienen una acción estimulante en la piel de la vulva por lo que “protegen” en cierto modo al desarrollo de la enfermedad. Por ello, el liquen escleroso se presenta con mayor frecuencia en niñas antes de la pubertad y en mujeres después de la menopausia.

"Tras la menopausia es cuando más la diagnosticamos porque la bajada de estrógenos puede agravar los síntomas o actuar como gatillo para desencadenar la enfermedad en pacientes predispuestas genéticamente", subraya el ginecólogo.

Si no se trata, puede ir a más. Además de que existe cierto riesgo oncológico. El 5% de los casos de liquen escleroso no tratado progresan a cáncer de vulva. El tratamiento reduce significativamente este riesgo.

Tratamientos de la liquen escleroso vulvar

La hidratación con uso constante de emolientes y aceites específicos "puede suponer un alivio sintomático, pero el origen de la enfermedad es la respuesta inmunitaria local de la vulva, y hay que actuar sobre ella para evitar la progresión".

El mejor tratamiento es el uso en crema de corticoides de alta potencia. "Es el pilar fundamental y es un tratamiento de por vida que requiere aplicaciones semanales de mantenimiento, aumentando o disminuyendo la dosificación en función de la sintomatología", dice el especialista.